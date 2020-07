Kolejni oszuści działający metodą „na policjanta” zatrzymani przez sopockich kryminalnych Data publikacji 27.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Sopoccy kryminalni podczas zorganizowanej zasadzki zatrzymali dwóch młodych mężczyzn podejrzanych o oszustwo. Wcześniej w wyniku pracy operacyjnej uzyskali oni informację, że oszuści próbują wyłudzić od mieszkanki Sopotu 400 tys. zł. Dwaj mieszkańcy Warszawy w wieku 17 i 24 lat usłyszeli już zarzuty usiłowania oszustwa i decyzją sądu zostali aresztowani na trzy miesiące. Sprawa jest rozwojowa.

Wszystko zaczęło się w minionym tygodniu, kiedy to do 81-latki zatelefonował mężczyzna podający się za policjanta. Przekonywał on seniorkę, że zatrzymano oszustów z fałszywymi dowodami osobistymi, wśród których są także jej dane osobowe i zagrożone są jej pieniądze w banku. Dodał też, że rozpracowuje tę grupę i prosił o pomoc w sprawie. Ta pomoc miała polegać na likwidacji lokaty z banku i wypłaty pieniędzy, a następnie przekazaniu gotówki policjantom. Jak wyjaśniał swojej rozmówczyni, dzięki temu policjanci będą mogli zatrzymać prawdziwych przestępców oszukujących starsze osoby.

Sopoccy kryminalni w wyniku prowadzonych działań uzyskali informację, że oszuści nawiązali kontakt z 81-letnią mieszkanką Sopotu i próbują wyłudzić od niej wszystkie oszczędności. Jak ustalili, zarówno „policjant” jak i „prokuratorka” przez kilka dni kontaktowali się z 81-latką i instruowali ją, co ma robić. W ten sposób próbowali od niej wyłudzić 400 tys. zł, ale nad sprawą czuwali już operacyjnie. Operacyjni nie pozwolili pozbawić seniorki zgromadzonych oszczędności i w miniony piątek, 25.07.2020 r., podczas zorganizowanej w Sopocie zasadzki zatrzymali dwóch młodych mieszkańców Warszawy, którzy odebrali od seniorki specjalnie przygotowaną przez placówkę bankową torbę z papierkami imitującymi pieniądze. Zaraz po zatrzymaniu 17-latek i 24-latek zostali doprowadzeni do sopockiej komendy, a następnie osadzono ich w policyjnym areszcie.

W wyniku prowadzonych działań funkcjonariusze zgromadzili bogaty materiał dowodowy i przekazali go prokuraturze. Policjanci doprowadzili do prokuratury również zatrzymanych warszawiaków. Prokurator przedstawił dwóm podejrzanym zarzut usiłowania wyłudzenia od seniorki 400 tys. zł. Następnie sprawcy trafili przed oblicze sędziego. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec 17-latka i 24-latka z Warszawy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Sprawa jest rozwojowa.

Usiłowanie wyłudzenia pieniędzy o znacznej wartości to przestępstwo zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gdańsku / mw)