Dramatyczne chwile na rzece. Pomogli policyjni wodniacy Data publikacji 27.07.2020 Funkcjonariusze kozienickiej Policji, którzy pełnili służbę na rzece Wiśle, znajdując się na wysokości miejscowości Świerże Górne zauważyli łódź, która zawiesiła się na progu spiętrzającym.

O całej sytuacji w sobotę, 25.07.br., natychmiast powiadomili dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach i Straż Pożarną. W czasie wzywania „posiłków” funkcjonariusze podpłynęli do łodzi. Jak się okazało, płynęła nią cała rodzina. Z uwagi na zagrożenie wywrócenia się łodzi funkcjonariusze zabrali z pokładu dwie dziewczynki w wieku 11 i 13 lat, które bezpiecznie przetransportowali na brzeg rzeki. Następnie powrócili do łodzi, by pomóc rodzicom dziewczynek. Po dotarciu na miejsce strażaków z Kozienic i OSP Świerże Górne, którzy przyłączyli się do wspólnych działań, wspólnie z policjantami i innymi osobami prywatnymi udało się bezpiecznie wyprowadzić łódź, a rodzina bezpiecznie popłynęła dalej.

Policja apeluje, aby szczególnie na tym odcinku rzeki Wisły zachować szczególną ostrożność, ponieważ występuje tam próg spiętrzający, a jego pokonanie jest trudne i ograniczone, zwłaszcza dla większych łodzi. Pamiętajmy, że woda to żywioł i wymaga dużo pokory i rozsądku od pływających.

(KWP w Radomiu / mw)