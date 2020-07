Dzielnicowi pomogli zagubionemu 78-latkowi Data publikacji 28.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zagubionego i zdezorientowanego starszego mężczyznę znaleźli w sobotę wieczorem dzielnicowi z Posterunku Policji w Kamionce. Mężczyzna szedł przed siebie, kontakt z nim był utrudniony.

W sobotę (25.07.2020 r.) dzielnicowy Posterunku Policji z Kamionki dostał zgłoszenie o tym, że w okolicach miejscowości Wólka Krasienińska idzie drogą starszy mężczyzna, który wydaje się być zagubiony. Dzielnicowi natychmiast pojechali we wskazane miejsce, gdzie przy drodze zastali opisywanego 78-latka. Kontakt z nim był utrudniony, gdyż nie potrafił podać miejsca swojego zamieszkania, a także celu dokąd idzie. Jak się okazało, mężczyzna miał przy sobie dokument tożsamości, na podstawie którego policjanci dowiedzieli się, gdzie mieszka.

Ze względu na stan zdrowia i ogólne zdezorientowanie 78-latka policjanci zabrali go do radiowozu i odwieźli do domu - do Lublina. Okazało się podczas rozmowy, że mężczyzna wyszedł z domu już w godzinach porannych i nie wiadomo jak znalazł się w Wólce Krasienińskiej.

O zaistniałej sytuacji zostały również poinformowane służby pomocowe, a także dzielnicowy odpowiedzialny za dany rejon.

(KWP w Lublinie / kp)