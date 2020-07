Oficer prasowy KMP w Krakowie w czasie urlopu ujął nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 28.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci już nieraz udowadniali, że zdejmując mundur, wciąż są policjantami i strzegą bezpieczeństwa nas wszystkich, nawet kiedy sami odpoczywają. Tak było właśnie w ubiegły weekend, gdy oficer prasowy Komedy Miejskiej Policji w Krakowie przebywający w czasie urlopu na terenie powiatu zakopiańskiego razem z taksówkarzem ujął nietrzeźwego kierowcę.

W niedzielę, 26 lipca br. młodszy aspirant Piotr Szpiech w trakcie urlopu jechał ze znajomymi taksówką, na trasie z Zakopanego do Białki Tatrzańskiej. W pewnym momencie spostrzegli samochód, który uderzył w drogową wysepkę. Zatrzymali więc pojazd, aby sprawdzić, co się stało i czy ktoś nie potrzebuje pomocy. Funkcjonariusz z taksówkarzem podeszli do samochodu, w którym siedział młody mężczyzna. Pytając go, czy nie potrzebuje pomocy, wyczuli od niego silną woń alkoholu. Policjant natychmiast polecił mu wyciągnąć kluczyki ze stacyjki oraz wysiąść z pojazdu. Mężczyzna wykonał polecenie, ale w tym samym momencie rzucił się do ucieczki. W pogoń za nim ruszyli zarówno policjant, jak i kierowca taksówki, którzy już po chwili ujęli uciekiniera. Na miejsce przyjechał powiadomiony o całym zdarzeniu patrol policji.

Jak się okazało, kierowcą samochodu był 19-letni mieszkaniec sąsiedniego powiatu, u którego badanie wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Młody mężczyzna nie tylko był nietrzeźwy, ale też nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności, a za jazdę bez wymaganych uprawnień mandat do 500 zł.

Mł.asp. Piotr Szpiech jest oficerem prasowym krakowskiej komendy od 1,5 roku, ale jego wcześniejsze 9-letnie doświadczenie w służbie pozwoliło na właściwą ocenę sytuacji i reakcję, która być może zapobiegła tragedii.

Kierowcy jadący na „podwójnym gazie” stwarzają zagrożenie nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych użytkowników dróg. Dlatego apelujemy, aby pod żadnym pozorem nie wsiadać za kółko po spożyciu alkoholu!

(KWP w Krakowie / kp)