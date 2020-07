Cykl filmów profilaktyczno-edukacyjnych z bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Odcinek 1 – Przejazd dla rowerów Data publikacji 28.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 62 osoby zabite i 362 ranne w 360 wypadkach drogowych – to bilans pierwszych sześciu miesięcy 2020 roku w woj. kujawsko-pomorskim. Główną przyczyną wypadków drogowych było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

Z myślą o poprawie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy powstaje cykl krótkich filmów edukacyjno - profilaktycznych, w którym omawiane będą przepisy i zachowania uczestników ruchu drogowego, w tym kierujących pojazdami, pasażerów i pieszych.

Głównym celem przedsięwzięcia jest przypomnienie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz zwrócenie uwagi uczestników ruchu na obowiązek zachowania należytej ostrożności podczas poruszania się na drodze.

W pierwszym odcinku pt. „Przejazd dla rowerów” omówione zostały zasady i przepisy, o których kierowcy pojazdów silnikowych oraz sami rowerzyści często zapominali, albo w sposób niewłaściwy je interpretowali.

Ogromna większość rowerzystów uważa, że jeśli na drodze wyznaczony jest przejazd dla rowerów, to przysługuje im bezwzględne pierwszeństwo. W takich właśnie sytuacjach dochodzi często do zderzeń, a jeszcze częściej do konfliktów. To zupełnie błędne myślenie rowerzystów wynika z braku elementarnej wiedzy o przepisach ruchu drogowego oraz braku przynajmniej minimalnej wyobraźni i przewidywania co może się zdarzyć na drodze.

Niestety w rejonie przejazdów dla rowerów błędy popełniają również kierujący pojazdami silnikowymi i nie zwracają należytej uwagi na przejeżdżających cyklistów.

Niezachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejazdów dla rowerów ma duży wpływ na ilość wypadków drogowych, dlatego też policjanci apelują o rozwagę, rozsądek i przestrzeganie obowiązujących przepisów!