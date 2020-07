Wypadek motocyklisty w oku kamery Data publikacji 28.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Na szczęście niegroźnych urazów doznał 48-letni motocyklista, który uczestniczył w zdarzeniu drogowym. Mężczyzna kierował jednośladem i chcąc uniknąć zderzenia ze skręcającą w lewo osobówką gwałtownie zahamował i przewrócił się na jezdnię. Zdarzenie zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu.

W sobotę, 25.07.2020 r., przed godziną 20:00 łukowscy policjanci zostali powiadomieni o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na ul. Wyszyńskiego. Ze zgłoszenia przekazanego dyżurnemu wynikało, że na jezdni wywrócił się motocyklista. Mundurowi, którzy przyjechali we wskazane miejsce ustalili, że pojazdem uczestniczącym w zdarzeniu był motocykl marki Kawasaki, którym kierował 48-letni łukowianin. Mężczyzna z miejsca wypadku został przewieziony do szpitala, na szczęście okazało się, że urazy jakich doznał są niegroźne, nie zagrażają jego życiu.

Pracujący na miejscu wypadku policjanci z łukowskiej drogówki ustalili wstępnie, że kierujący jednośladem 48-latek „ruszył dynamicznie” ze skrzyżowania. Mężczyzna po przejechaniu kilkunastu metrów gwałtownie zahamował, chcąc uniknąć zderzenia z jadącą z przeciwka osobówką, której kierujący skręcał w lewo do posesji. Motocyklista przewrócił się ze swoim jednośladem, na szczęście nie uderzył w samochód marki Mitsubishi, którym kierował 23-latek z Łukowa.

Teraz funkcjonariusze prowadzący postępowanie ustalą dokładne szczegóły i okoliczności wypadku, najprawdopodobniej sprawa swój finał znajdzie w sądzie.

Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę miejskiego monitoringu.

Nagranie zdarzenia drogowego z udziałem motocyklisty publikujemy ku przestrodze, aby pokazać, że chwila nieuwagi na jezdni może doprowadzić do tragedii.

(KWP w Lublinie/js)