Od wielu lat dzieli się „cząstką” życia

Krośnieński dzielnicowy mł. asp. Paweł Błaszczyk jest jednym z policjantów Komisariatu Policji w Gubinie, który dzieli się z innymi, tym co ma najcenniejsze - swoją krwią. Za bezinteresowne oddawanie krwi otrzymał od Polskiego Czerwonego Krzyża odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi". Wspólnie z kolegami zachęca innych do przyłączenia się do akcji krwiodawstwa.

Krew - źródło życia. Dla jednych może to być pusty slogan, ale nie dla mł.asp. Pawła Błaszczyka, dzielnicowego gminy Gubin, który wie jak ważna ona jest, zwłaszcza dla ofiar wypadków czy też osób oczekujących na poważne operacje. Paweł, pierwszy raz zgłosił się na zbiórkę krwi w 2006 roku, gdy był w szkole średniej. Po dłuższej przerwie, po wstąpieniu do Policji w 2013 roku, stara się oddawać ją regularnie. Niestety nie zawsze jest to możliwe, bo trzeba pamiętać, że czasowym przeciwskazaniem do oddania krwi są między innymi przewlekłe choroby, infekcje, różnego rodzaju zabiegi, a nawet podróże. Taką listę przeciwskazań, a także krajów, po powrocie z których należy wstrzymać się z oddaniem krwi, możemy znaleźć na stronach Regionalnych Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Pasją niesienia pomocy zaraził między innymi swoją żonę Milenę. Dlaczego to robi? Bo wie, że w ten sposób może pomóc. - Dzisiaj ja mogę podzielić się tym co mam najcenniejsze, a kto wie może jutro sam będę jej potrzebował. Wystarczy wejść na strony internetowe centrum krwiodawstwa, żeby zobaczyć jak bardzo brakuje krwi- dodaje mł.asp. Paweł Błaszczyk. Wspólnie z kolegami z pracy należy do Klubu Honorowych Dawców Krwi Gubin.

Za bezinteresowne oddawanie krwi otrzymał od Polskiego Czerwonego Krzyża odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Czy na tym poprzestanie? Z pewnością nie. Paweł już planuje kolejne terminy, gdzie może stawić się w punkcie krwiodawstwa. Niewykluczone, że pojawi się 8 sierpnia br. w Krośnie Odrzańskim. Ze względu na panującą pandemię mobilny punkt poboru krwi, zamiast na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, stanie na parkingu przy targowisku miejskim.

