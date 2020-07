Dzielnicowy na wolnym zatrzymał sprawcę kradzieży z włamaniem Data publikacji 28.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy z Augustowa będąc na dniu wolnym od służby, zatrzymał sprawcę kradzieży, do której doszło na terenie ogródków działkowych. 19-latek jeszcze tego samego dnia trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał już zarzut. Za kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

To, że policjantem jest się cały czas, udowodnił dzielnicowy z augustowskiej komendy. Funkcjonariusz, będąc w czasie wolnym od służby, ustalił, kto mógł dokonać kradzieży z włamaniem na terenie ogródków działkowych. Tę informację przekazał natychmiast kryminalnym z augustowskiej komendy. Policjanci wspólnie zatrzymali podejrzanego na terenie augustowskiego szpitala. Później, funkcjonariusze podczas dalszych czynności w pomieszczeniu, które wynajmował, odnaleźli przedmioty pochodzące z kradzieży. Do czynu, którego dopuścił się zatrzymany 19-latek, doszło w ostatnim czasie na terenie jednego z ogrodów działkowych w Augustowie. Zatrzymany nastolatek, włamał się wtedy do domku letniskowego, skąd zabrał narzędzia i akcesoria budowlane. Jego łupem padł również pozostawiony telefon komórkowy. Właściciel oszacował starty na blisko 600 złotych. 19-letni augustowianin trafił do policyjnego aresztu i usłyszał zarzut. Za kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

(KWP w Białymstoku / kp)