Uratował tonącego 65-latka. Komendant podziękował za bohaterską postawę Data publikacji 28.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Złotoryi, mł. insp. Seweryn Baranowski, pogratulował odwagi i podziękował za wzorową postawę Panu Radosławowi Kominiakowi z Pielgrzymki. Mężczyzna bez wahania ruszył z pomocą 65-latkowi tonącemu w złotoryjskim zalewie i tym samym uratował jego życie. Wspominając to zdarzenie, mężczyzna jest bardzo skromny i nie uważa się za bohatera. Twierdzi wręcz, że każdy na jego miejscu postąpiłby podobnie.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na ogólnodostępnym terenie rekreacyjnym, w przeddzień rozpoczęcia sezonu kąpielowego, czyli kiedy wyznaczony obszar wodny nie był nadzorowany przez ratowników, a mieszkańcy wchodzili do wody na własną odpowiedzialność.

Wśród osób korzystających z kąpieli wodnych był 65-letni mieszkaniec Złotoryi, który w pewnym momencie stracił przytomność. Z pomocą ruszył Pan Radosław Kominiak, który spacerował deptakiem wokół zalewu. Wbiegł do wody, po czym na brzeg wyciągnął mężczyznę. Podjął czynności ratunkowe, dzięki którym odzyskał on funkcje życiowe, a następnie pod opieką medyków trafił do szpitala.

Mając na uwadze tę niecodzienną sytuację, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Złotoryi zaprosił na spotkanie mężczyznę, który uratował 65-latka. Podziękował za jego odważne a przede wszystkim godne naśladowania zachowanie. Pogratulował opanowania podczas bardzo stresującej sytuacji i uratowania ludzkiego życia. Wręczył list gratulacyjny i symboliczne upominki.

Pan Radosław Kominiak w oczach wielu mieszkańców powiatu złotoryjskiego jest bohaterem. Jednak wspominając zaistniałą sytuację jest bardzo skromny i przyznaje, że nie czuje się bohaterem. Jak twierdzi: „...Zrobiłem to co uważałem za słuszne i myślę, że każdy na moim miejscu postąpiłby podobnie...”.

(KWP we Wroclawiu/js)