Zabezpieczmy się na wypadek gwałtownych burz i ulew Data publikacji 28.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W związku z prognozowanymi na kolejne dni burzami apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. Unikajmy parkowania aut pod drzewami, usuwajmy także z balkonów i parapetów wszystkie przedmioty, które podczas silnych wiatrów mogą stwarzać zagrożenie. Nie zapominajmy zabezpieczyć okien. W przypadku możliwości podtopień, zabezpieczmy swoje mienie i przestawmy pojazdy w miejsca nie zagrożone wezbraną wodą.

Burza zawsze stanowi zagrożenie, niezależnie od tego, czy jest na nią wydane ostrzeżenie czy nie. Dlatego warto znać kilka zasad, które uchronią nas przed niebezpieczeństwem. Prawidłowe zachowanie powinno być uzależnione od miejsca, w którym napotkamy wyładowania atmosferyczne. Oto kilka podstawowych zasad, które powinniśmy przestrzegać:

W domu:

- zapewnijmy sobie dostęp do awaryjnego oświetlenia takiego jak latarka czy świeczki;

- usuńmy z balkonów i tarasów wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr i stworzyć dodatkowe zagrożenie;

- sprawdźmy zamknięcie okien i drzwi oraz zabezpieczmy je skutecznie przed otwarciem;

- pamiętajmy również, że w czasie burzy nie należy podchodzić do okien;

- unikajmy korzystania z telefonów komórkowych, najlepiej go wyłączmy;

- nie wychodźmy z domu, jeśli nie musimy.

Na otwartej przestrzeni:



O ile to możliwe, wejdźmy jak najszybciej do najbliższego budynku i tam przeczekajmy burzę. Jeśli nie ma takiej możliwości:



- nie zatrzymujmy się i nie szukajmy schronienia pod drzewami, słupami energetycznymi czy w pobliżu trakcji kolejowych;

- odsuńmy się od metalowych przedmiotów i ich nie dotykajmy;

- usuńmy z ubrań metalowe elementy które mogą przewodzić prąd;

- jeśli jesteśmy w wodzie, natychmiast wyjdźmy na brzeg.



Gdy jedziemy pojazdem:

- starajmy się przerwać na jakiś czas podróż, pamiętając o bezpiecznym postoju.

- nie zatrzymujmy się pod drzewami. Często tam właśnie dochodzi do przygniecenia samochodu przez powalone wiatrem konary;

- jeśli zaskoczy nas burza, a nie możemy wejść do bezpiecznego budynku, pozostańmy w samochodzie. Starajmy się nie dotykać metalowych elementów i nie wyglądajmy przez okno;

Bądźmy mądrzy przed szkodą. Uderzenie pioruna może skończyć się pożarem, uszkodzeniem konstrukcji budynku, przepaleniem instalacji elektrycznej, telewizora, lodówki, wszystkiego, co jest podłączone do prądu. Może spowodować także śmierć. Dlatego nie lekceważmy siły żywiołu.

W przypadku zagrożenia podtopieniami należy:

- słuchać komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania w środkach masowego przekazu;

- przenieść wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku;

- zadbać o to, by telefon komórkowy cały czas był w pełni naładowany;

- pojazdy z terenu posesji przestawić w niezagrożone miejsca;

- zabezpieczyć budynek i przygotować worki z piaskiem.

W sytuacjach, które naszym zdaniem mają znaczenie dla bezpieczeństwa, należy niezwłocznie informować służby ratownicze, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.