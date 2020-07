Policjant eskortował samochód z chorym dzieckiem Data publikacji 29.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z wieruszowskiej komendy uczestniczył w niecodziennej interwencji. Mundurowy eskortował pojazd, w którym znajdowało się chore dziecko. Gdy stan zdrowia dziecka gwałtownie się pogorszył, ojciec poprosił policjanta o pomoc. Funkcjonariusz pomógł rodzinie jak najszybciej dotrzeć do szpitala.

Do tej niecodziennej sytuacji doszło 28 lipca 2020 roku o godzinie 12:30 w miejscowości Klatka, w powiecie wieruszowskim. Wówczas zdenerwowany mężczyzna zatrzymał policyjny radiowóz i poinformował, że musi jak najszybciej dotrzeć do szpitala ze swoim ośmioletnim synem. Z relacji mężczyzny wynikało, że stan zdrowia chłopca gwałtownie się pogorszył i dziecko ma kłopoty z oddychaniem. Przebywający w samochodzie ośmiolatek miał nasilony kaszel oraz opuchliznę ciała. Podkomisarz Kamil Ostrycharz wiedział, że w sytuacji ratowania życia i zdrowia ludzkiego liczy się każda minuta. W tej sytuacji bez wahania podjął błyskawiczną decyzję o pilotażu samochodu do szpitala. W porozumieniu z dyżurnym wieruszowskiej jednostki, policjant włączył sygnały świetlne i dźwiękowe w radiowozie i eskortował samochód z chorym dzieckiem. Po dotarciu do szpitala dziecko trafiło pod opiekę lekarzy.

29 lipca br. podkomisarz Ostrycharz telefonicznie skontaktował się z ojcem dziecka, mieszkańcem powiatu kępińskiego. Mężczyzna przekazał policjantowi, że dzięki szybkiemu dotarciu do szpitala i udzielonej pomocy medycznej, stan jego syna, który jeszcze przebywa w szpitalu, znacznie się poprawił i nie występuje już zagrożenie życia i zdrowia chłopca. Mężczyzna podziękował policjantowi za okazaną pomoc i zrozumienie.

(KWP w Łodzi / mw)