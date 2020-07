Kolejny poszukiwany w rękach mazowieckich policjantów. 40-latek zadzwonił na Policję twierdząc, że nigdy nie zostanie zatrzymany Data publikacji 29.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci z Sekcji Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego KWP zs. w Radomiu zatrzymali 40-letniego wyszkowianina poszukiwanego listami gończymi m.in. za kradzieże z włamaniem przez kilka sądów w całym kraju. Mężczyzna ma do odsiedzenia 9 lat. Mężczyzna kilka dni przed zatrzymaniem zadzwonił na Policję z terenu, skąd pochodził, poinformował, że jest poszukiwany...ale i tak nie zostanie nigdy zatrzymany, ponieważ jest za dobry w ukrywaniu się.

Od pewnego czasu w „zainteresowaniu” policjyjnych "poszukiwaczy" był 40-latek z Wyszkowa. Mężczyzna od roku przebywał na wolności, jednak nadal był poszukiwany listami gończymi przez sądy z Lublina, Chełma i Mińska Mazowieckiego. Do odsiedzenia miał kolejne 9 lat za kradzieże z włamaniem i przywłaszczenia mienia.

Policjanci ustalili, że mężczyzna jest bardzo „elektryczny”, uważa na siebie. Bardzo często zmienia adresy zamieszkania. Potrafi cztery razy dziennie zmienić marki aut, którymi się porusza. Najczęściej były to luksusowe marki. Mieszkał też często u swoich przyjaciółek. Gdy trafili na ślad 40-latka od razu wsiedli w radiowozy obierając Lublin na cel swojego wyjazdu. To tam miał przebywać poszukiwany. Mężczyzna nie spodziewał się, że w ręce policjantów wpadnie, gdy będzie poddawał się swojemu ulubionemu zajęciu, czyli ćwiczeniom na siłowni. To w ich czasie do siłowni „wpadli” mazowieccy policjanci. Mężczyzna był kompletnie zaskoczony, gdy zamiast sztang w rękach, na nadgarstkach poczuł zimną stal policyjnych kajdanek. Męczyzna kilka dni przed zatrzymaniem zadzwonił na Policję z terenu, skąd pochodził, poinformował mundurowych, że jest poszukiwany...ale jest tak dobry w ukrywaniu się, że nigdy nie zostanie zatrzymany. "Poszukiwacze" okazali się lepsi. 40-latek już trafił do aresztu.

Sekcja Poszukiwań i Identyfikacji Osób istnieje już 4 lata. Swoją podległością należy do struktury Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu/RJ