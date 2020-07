Policjanci odnaleźli 13-latkę, która zgubiła się w lesie Data publikacji 29.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Nowogrodźca w powiecie bolesławieckim odnaleźli zagubioną dziewczynkę. Nastolatka chciała dotrzeć rowerem na teren sąsiedniego województwa, aby zrobić zdjęcie, które następnie zamierzała zamieścić na swoim profilu na jednym z portali społecznościowych. Niestety 13-latka w pewnym momencie straciła orientację i zgubiła się w lesie. W zlokalizowaniu zaginionej pomocny okazał się jej telefon komórkowy. Dziecko całe i zdrowe wróciło do domu.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu otrzymali zgłoszenie o 13-letniej mieszkance powiatu lwóweckiego, która podczas wycieczki rowerowej zagubiła się w lesie. Oficer dyżurny natychmiast we wskazany rejon wysłał policjantów z Nowogrodźca. Następnie do mundurowych dotarła kolejna informacja, że jakaś młoda kobieta stoi sama przy autostradzie A4. Funkcjonariusze podejrzewali, że może to być zaginiona. Dyżurny próbował połączyć się telefonicznie z nastolatką, ale ze względu na rozładowującą się baterię w jej telefonie, kontakt był utrudniony.

Policjanci prowadzący poszukiwania podczas przejazdu autostradą zauważyli dziewczynę, która ewidentnie była zagubiona i znajdowała się bezpośrednio przy tej ruchliwej drodze szybkiego ruchu. Jako pierwszy do wystraszonej nastolatki dotarł dzielnicowy. Szybko okazało się, że była to właśnie zaginiona 13-latka. Na szczęście nic jej się nie stało i czuła się dobrze. Mieszkanka powiatu lwóweckiego wyjaśniła mundurowym, że rower zostawiła w lesie, a sama przeszła przez ogrodzenie i dotarła do autostrady. Funkcjonariusze udali się po jej porzucony jednoślad i wraz odnalezioną dziewczynką przemieścili się do bolesławieckiej komendy, gdzie następnie nastolatka została przekazana rodzicom.

Odnalezione przez mundurowych dziecko wróciło całe i zdrowe do domu. Okazało się, że rodzice nie znali prawdziwego celu wycieczki swojej córki, ponieważ wedle ich wiedzy miała ona pojechać do koleżanki.

(KWP we Wrocławiu)