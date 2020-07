Wypadek na Jeziorze Mikołajskim Data publikacji 29.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Na jeziorze Mikołajskim doszło do zdarzenia w ruchu wodnym. Sternik łodzi motorowej zderzył się ze skuterem wodnym. Kilka chwil beztroski na wodzie mogło skończyć się tragedią. Teraz policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczyny tego zajścia.

Podczas pływania na otwartej wodzie łodziami, skuterami, a także wpław nie powinno być miejsca na brawurę, przesadną beztroskę i lekkomyślność. Chwila nieuwagi i zapomnienia może skończyć się bardzo niebezpieczną, a nawet tragiczną w skutkach sytuacją. Przekonały się o tym we wtorek (28.07.2020) osoby, które były uczestnikami bardzo groźnego zdarzenia.

Oficer dyżurny mrągowskiej policji po godz. 11:00 otrzymał zgłoszenie, że na jeziorze Mikołajskim doszło do wypadku w ruchu wodnym. Do zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Dybowo. Tam zderzyły się łódź motorowa ze skuterem wodnym. Łodzią płynęło 5 osób, a skuterem 2 osoby. W wyniku zderzenia 4 osoby zostały przetransportowane do szpitali. Trzy z nich po badaniach opuściły szpital, nie odniosły poważnych obrażeń. Najpoważniejszych obrażeń natomiast doznał sternik motorówki i musiał pozostać pod opieką lekarzy. Jak ustalili policjanci obaj sternicy byli trzeźwi i posiadali wymagane uprawnienia.

Teraz policjanci wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności tego wypadku. Przesłuchani zostali świadkowie i przeprowadzone oględziny. Zebrana dokumentacja trafi do sądu, który zadecyduje o tym, kto i jaką odpowiedzialność poniesie za spowodowanie tego zdarzenia.

(KWP w Olsztynie / kp)