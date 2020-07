Byli tam, gdzie potrzebna była pomoc Data publikacji 29.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj „Pomagać i chronić” – tą dewizą kierują się policjanci codziennie wychodzący do służby. Podchodzą do tych słów bardzo poważnie, co udowodnili dwaj policjanci z Kętrzyna. Ich błyskawiczna reakcja pozwoliła uniknąć tragedii. Dzięki nim młoda mieszkanka Kętrzyna, która nieprzytomna w środku nocy leżała na chodniku, otrzymała pomoc, jakiej w tym momencie potrzebowała.

Łapią przestępców, dbają o porządek i bezpieczeństwo, często stykają się z ludzkimi dramatami i niejednokrotnie ratują ludzkie życie. Tak wygląda codzienność polskich policjantów. Każde wyjście do służby jest niewiadomą, a policjanci muszą być przygotowani na wszystko.

W nocy z poniedziałku na wtorek (27/28.07.2020) kętrzyńscy policjanci - sierż. szt. Michał Anczewski oraz post. Mateusz Jesionek – pełnili służbę patrolową i o godz. 1:40 na ul. Sikorskiego zauważyli leżącą na chodniku kobietę. Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję. Podbiegli do nieprzytomnej kobiety i sprawdzili funkcje życiowe. Kobieta bardzo ciężko oddychała i miała drgawki, a obok leżało puste opakowanie po lekach. Policjanci musieli działać szybko. Niestety w tym czasie dostępny zespół ratownictwa medycznego był zajęty. Ze względu na powagę sytuacji policjanci sami przenieśli do radiowozu i przewieźli do szpitala 19-latkę. Tam udzielona została jej niezbędna pomoc. Dzięki szybkiej reakcji i profesjonalnemu działaniu kętrzyńskich policjantów mieszkanka miasta w porę trafiła pod opiekę lekarzy.

(KWP w Olsztynie / kp)