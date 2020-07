Policjantki pomagają 15-letniej Wiktorii Data publikacji 29.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantki zebrały już kilka ton nakrętek. I chcą więcej. W ten sposób pomagają 15-letniej Wiktorii, cierpiącej na wrodzoną łamliwość kości. Nakrętki przekazywały już kilka razy. Trafiają one do nich nawet z innych miast Polski. Potrzeby są ogromne. Każdy może pomóc w niezbędnej rehabilitacji.

W swoim życiu 15-letnia Wiktoria przeżyła już wiele. Od urodzenia miała liczne złamania i przeszła wiele bolesnych operacji. Cierpi na wrodzoną łamliwość kości. Mimo tego, że wiele dni spędziła w szpitalu, jest radosna i pełna życia. Jej bliscy starają się z całych sił sprawić, by choroba była dla Wiktorii jak najmniej dokuczliwa. W pomoc zaangażowały się również nadkom. Magdalena Ziętek i sierż. szt. Magdalena Kleist z wydziału prewencji gorzowskiej komendy. Zainspirowane informacją o zbiórce nakrętek w 2019 roku postanowiły pomóc. Ruszyła masowa akcja, początkowo wśród policjantów. Informacja o potrzebującej Wiktorii rozeszła się błyskawicznie i do zbiórki dołączały kolejne osoby. W pewnym momencie do policjantek z Gorzowa trafiały przesyłki z miast oddalonych nawet o kilkaset kilometrów, m.in. z Warszawy czy z Kielc. Dotychczas policjantki przekazały kilka ton nakrętek.

W magazynach czekają kolejne. Już teraz to nawet kilkaset kilogramów, ale funkcjonariuszki chcą zebrać jeszcze więcej. Przyłączyć się do akcji zbierania może każdy. W gorzowskiej komendzie nakrętki można wrzucić do pojemnika w recepcji.

Razem możemy więcej!

(KWP w Gorzowie / mw)