Policjanci zatrzymali 32-latka, który znęcał się nad psem Data publikacji 29.07.2020 Policjanci zatrzymali 32-latka, który na plaży kopał i uderzał psa. Z relacji świadków wynikało, że mężczyzna podduszał i rzucał zwierzęciem. Podejrzany usłyszał zarzut znęcania się, a prokurator zastosował wobec niego dozór. Mężczyźnie grozi 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci od 19 lipca tego roku pracowali nad sprawą, która dotyczyła znęcania się nad psem. Funkcjonariusze 19 lipca br., odebrali telefon z informacją, że na plaży widziany był młody mężczyzna znęcający się nad psem. Sprawca miał rzucać zwierzęciem, kopać je, uderzać i podduszać. Na miejsce od razu skierowano policjantów, którzy dysponując rysopisem mężczyzny, szukali go na plaży. Sprawcy nie zastano na miejscu, nie było również żadnych osób, które widziały zdarzenie, dlatego policjanci zaczęli sprawdzać pobliski teren. Podejrzewany o znęcanie mężczyzna został zauważony przez policjantów na pobliskim deptaku. 32- latek był pijany, miał blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie. Policjanci doprowadzili go do pomieszczenia dla osób nietrzeźwych, a psa przekazali pod opiekę schroniska dla bezdomnych zwierząt „Promyk". Policjanci cały czas zbierali materiał dowodowy w tej sprawie, aby potwierdzić informacje przekazane telefonicznie przez zgłaszającego interwencję.

Podczas pracy nad sprawą, na jednym z portali społecznościowych śledczy znaleźli wpis o tym zdarzeniu i zabezpieczyli fotografie oraz udostępnione na nich filmy. Policjanci dotarli do świadków, których przesłuchali. Zebrany materiał w tej sprawie został przekazany do prokuratury.

Zatrzymany przez policjantów 32-latek wczoraj, 28.07.br., usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem, a prokurator zdecydował o objęciu go policyjnym dozorem. Mężczyźnie grozi 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci cały czas pracują nad tą sprawą i szukają świadków znęcania się nad psem, do którego doszło 19 lipca br., na plaży, w rejonie wejścia numer 72-73, o godzinie 19:50. Wszystkie osoby, które mają informacje na ten temat, bądź dysponują nagraniami tego przestępstwa, proszone są o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji V w Gdańsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 19. Informacje przekazywać można za pośrednictwem oficera dyżurnego pod numerem telefonu 47 741-12-22 lub pisząc na adres e-mail: komendant.kp5@gd.policja.gov.pl. Policjanci zapewniają anonimowość.

(KWP w Gdańsku/js)