Wojewódzkie obchody Święta Policji w garnizonie podkarpackim Data publikacji 29.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Tegoroczne Wojewódzkie obchody Święta Policji miały skromniejszą oprawę. Podczas uroczystego apelu z udziałem kierownictwa podkarpackiej Policji i władz wojewódzkich, wyróżnionym funkcjonariuszom i pracownikom wręczono awanse i odznaczenia. Wśród gości byli też samorządowcy i szefowie służb mundurowych, których uhonorowano Medalami za Zasługi dla Policji.

Dziś, w siedzibie Oddziału Prewencji Policji, mieszczącym się w podrzeszowskim Zaczerniu, odbył się uroczysty apel z okazji Święta Policji. Z uwagi na epidemię, liczba wyróżnionych policjantów i zaproszonych gości została ograniczona.

Dowódca uroczystości złożył meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Rzeszowie nadinsp. Henrykowi Moskwie. Następnie, przy dźwiękach hymnu państwowego, na maszt wciągnięto biało-czerwoną flagę.

Komendant Moskwa przywitał gości, wśród nich przedstawicieli władz administracji rządowej i samorządowej Wojewodę Podkarpackiego Ewę Leniart i Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, starostów, burmistrzów i wójtów. Podziękował za obecność przedstawicielom służb mundurowych oraz policyjnych związków zawodowych i stowarzyszeń.

Komendant w swoim wystąpieniu przypomniał o najważniejszych rocznicach, jakie przyszło nam świętować w tym roku. To 30-lecie powstania współczesnej Policji oraz 95. rocznica powołania Policji Kobiecej. Z tej okazji szczególne podziękowania skierował do policjantek służących w naszym garnizonie. Komendant przypomniał o trudach policyjnej służby, w tym roku pełnionej w szczególnych warunkach epidemii. Podziękował funkcjonariuszom i pracownikom Policji za codzienne zaangażowanie i trud, pogratulował profesjonalizmu i osiągnięć. Słowa uznania skierował też do osób, służb, instytucji i organizacji, które na co dzień współpracują z podkarpacką Policją.

Święto Policji to okazja do wręczenia odznaczeń i awansów. Medalami Za Długoletnią Służbę odznaczonych zostało przez Prezydenta RP 52 policjantów i pracowników Policji (15 - złotym, 32 - srebrnym i 5 - brązowym). To odznaczenie jest nagrodą za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. W uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał 40 odznak Zasłużony Policjant (1 złotą, 5 srebrnych, 34 brązowe).

Z okazji Święta Policji, awanse na wyższe stopnie służbowe odebrało 1257 podkarpackich policjantów: 27 w korpusie oficerów starszych, 42 w korpusie oficerów młodszych, 507 w korpusie aspirantów, 547 w korpusie podoficerów i 134 w korpusie szeregowych.

Za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji, MSWiA nadał Medale Za Zasługi dla Policji. Srebrne odebrali nadbryg. Andrzej Babiec Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz Krzysztof Sobejko Wójt Gminy Leżajsk. Brązowe medale wręczono gen.bryg. Robertowi Rogozowi Komendantowi Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, st. bryg. Mariuszowi Bieńczakowi Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, Pawłowi Baj Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego, Robertowi Bednarzowi Staroście Niżańskiemu, Markowi Iwasieczko Wójtowi Gminy Medyka, Waldemarowi Paluchowi Burmistrzowi Jarosławia i Janowi Pelczarowi Staroście Krośnieńskiemu.

Po wręczeniu odznaczeń i awansów oraz złożeniu gratulacji wyróżnionym, przyszedł czas na wystąpienia.

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart odczytała list, jaki do funkcjonariuszy i pracowników Policji skierował Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przekazała też wyrazy uznania i podziękowania dla podkarpackich policjantów, którzy w ostatnich miesiącach angażowali się w działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa. Gratulacje i życzenia, w imieniu Marszałka, przekazał Piotr Pilch Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego. Podziękował mundurowym także za poświęcenie i zaangażowanie w działania na terenach dotkniętych powodzią.

List gen.insp. Jaroslawa Szymczyka Komendanta Głównego Policji skierowany do policjantek, policjantów i pracowników garnizonu podkarpackiego odczytał insp. Zbigniew Sowa I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.