Szczęśliwy finał akcji ratunkowej na Jeziorze Czorsztyńskim Data publikacji 30.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Cztery osoby pływały dwuosobowym kajakiem, który nagle zaczął tonąć, a one bez kamizelek znalazły się w wodzie. Na szczęście, w pobliżu byli policjanci z posterunku wodnego i nikomu nic się nie stało.

We wtorek, 28.07.br., po południu, policjanci z Komisariatu Policji w Krościenku nad Dunajcem oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, którzy pełnili służbę policyjną łodzią na Jeziorze Czorsztyńskim, zauważyli w rejonie miejscowości Kluszkowce wywrócony kajak i cztery osoby wzywające pomocy. Funkcjonariusze natychmiast podpłynęli do poszkodowanych. Żadna z osób nie miała założonej kamizelki ratunkowej, a kajak częściowo był już zatopiony. Policjanci pomogli wszystkim bezpiecznie wydostać się na pokład łodzi. Na szczęście pomoc nadeszła w porę i nie doszło do tragedii. Poszkodowani to dwie kobiety i dwóch mężczyzn w wieku od 19 do 21 lat. Cała czwórka została bezpiecznie przetransportowana na brzeg, a kajak został odholowany przez ratowników WOPR.

Początkowo policjanci myśleli, że drugi kajak po prostu nabrał wody i zatonął. Okazało się, jednak, że cała czwórka weszła do jednego dwuosobowego kajaka. Z uwagi na zbytnie obciążenie i dużą falę, kajak w pewnym momencie zaczął nabierać wody. Wszyscy wskoczyli więc do jeziora, nie mogli jednak wydostać ze środka łodzi kamizelek ratunkowych, których i tak nie starczyłoby dla każdego, ponieważ … zabrali tylko dwie. Na szczęście w pobliżu znaleźli się policjanci i woprowcy i nikomu nic się nie stało.

Apelujemy o rozsądek i odpowiedzialność podczas wypoczynku nad wodą i w wodzie.

(KWP w Krakowie / mw)