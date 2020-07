Policyjny pies odnalazł niedoszłego samobójcę Data publikacji 30.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Szczeciński przewodnik oraz jego czworonożny partner Karzeł, po raz kolejny pokazali, że świetny z nich duet. Psi węch doprowadził oraz odnalazł niedoszłego samobójcę. Desperat został przekazany pod opiekę służb medycznych.

Operator numeru alarmowego 112 otrzymał informację, że w rejonie przystanku autobusowego znajduje się mężczyzna, który telefonicznie powiadomił swojego lekarza, o tym, że chce odebrać sobie życie. Policjanci niezwłocznie podjęli działania poszukiwawcze we wskazanym rejonie. Do działań został również skierowany sierż. szt. Piotr Szczepanowski ze swoim psem patrolowo - tropiącym. Pies „Karzeł” natychmiast podjął trop, doprowadzając policjanta do potrzebującego mężczyzny. Desperat został przetransportowany do szpitala przez załogę pogotowia ratunkowego.

(KWP w Szczecinie / mw)