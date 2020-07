Policjanci zabezpieczali miejsce znalezienia amunicji z czasów II wojny światowej Data publikacji 30.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Blisko 9 tys. szt. amunicji strzeleckiej, 120 granatów moździerzowych oraz 76 granatów ręcznych z okresu II wojny światowej zostało znalezionych w lesie w Rozalinie. O znalezisku poinformowali dzielnicowego mieszkańcy. Do czasu przyjazdu saperów miejsce zabezpieczał policyjny patrol. Policjanci apelują o ostrożność i przypominają, że odnalezionych niewybuchów nie należy dotykać ani ich przenosić.

Wczoraj przed południem, policjanci z Komisariatu Policji w Nowej Dębie zostali zaalarmowani przez właścicieli posesji w Rozalinie o tym, że znaleziono tam przedmiot przypominający granat. Na miejsce udał się dzielnicowy, który potwierdził i zabezpieczył miejsce ujawnienia niewybuchu. Funkcjonariusz ustalił, że granat wykopała kobieta na prywatnej posesji, w ogródku podczas pracy w ogrodzie. Niewybuch leżał na niewielkiej głębokości i stanowił realne zagrożenie. Policjant ustalił, że w pobliskim lesie w Rozalinie, może znajdować się duży skład amunicji powojennej, która może zagrażać życiu i zdrowiu mieszkańców.

Dzielnicowy w celu sprawdzenia informacji, które zostały mu przekazane przez jednego z mieszkańców, pojechał do lasu, gdzie we wskazanym miejscu, między drzewami odnalazł blisko 9 tys szt. amunicji strzeleckiej, 120 granatów moździerzowych oraz 76 granatów ręcznych. Niewybuchy pochodziły z okresu II wojny światowej.

Dyżurny powiadomił o znalezisku saperów. Do czasu przyjazdu patrolu minerskiego, miejsce odnalezienia niewybuchu zabezpieczali policjanci.

Pamiętajmy!

W przypadku znalezienia niewybuchu należy natychmiast powiadomić o tym Policję. Nie należy dotykać, czy przenosić niewybuchu w inne miejsce. Ważne jest również to, aby do czasu przybycia właściwych służb, zabezpieczyć miejsce znaleziska i nie dopuścić, by inne osoby nieświadome zagrożenia naraziły się na niebezpieczeństwo.