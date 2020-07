Bądź #ZdrowoModny noś maseczkę, dbaj o siebie i innych – Wydarzenie w Sopocie Data publikacji 30.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Trwające wakacje na pewno są inne od tych z poprzednich lat z uwagi na pandemię koronawirusa. Obecnie musimy szczególnie uważać, być ostrożni i odpowiedzialni. Policjanci z gdańskiej komendy wojewódzkiej promując zdrowe zachowania zorganizowali event, podczas którego pokazali policyjny sprzęt, zachęcali do wstąpienia w szeregi Policji oraz zbierali krew dla rannego w wypadku policjanta.

Wczoraj na skwerze kuracyjnym w Sopocie zorganizowane zostało wydarzenie, którego głównym celem była profilaktyka związana z obostrzeniami dotyczącymi trwającej pandemii koronawirusa. Policjanci zachęcali mieszkańców i turystów do bycia #ZdrowoModny-m czyli do noszenia maseczek w miejscach, w których nie możemy zachować wymaganego półtorametrowego odstępu od innych.



Obecnie pod warunkiem zachowania półtorametrowego odstępu od innych osób nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni. Maseczki są jednak nadal konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych m.in. w

sklepach, autobusach czy tramwajach oraz w miejscach gdzie panuje ścisk i nie ma możliwości zachowania bezpiecznego odstępu od innych osób.



Wczoraj, tak jak podczas codziennych patroli policjanci dbali o bezpieczeństwo oraz reagowali wobec osób, które nie przestrzegały obostrzeń związanych z COVID-19. Funkcjonariusze rozdawali maseczki, które pochodziły ze stanu Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Miasta Sopot, Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Gdańsku oraz firma LOTOS.

Na mieszkańców i turystów z Sopotu czekało wiele atrakcji przygotowanych przez policjantów ze wszystkich pionów.

Policyjni kontrterroryści przygotowali pokaz pirotechniczny, demonstrowali swój najnowszy sprzęt. Zaprezentowano m.in. opancerzony wóz bojowy TUR, specjalistyczny pojazd pirotechniczny MAN, broń służbową, robota pirotechnicznego czy policyjnego drona.

Funkcjonariusze ruchu drogowego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim przygotowali do pokazu najnowsze samochody oznakowane i nieoznakowane BMW, motocykle, miasteczko ruchu drogowego i tor z wykorzystaniem alkogoogli.

W trakcie wydarzenia osoby zwiedzające mogły odwiedzić policjantów z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku. Tam policyjni specjaliści przygotowali dla nich pozorowane miejsce zbrodni, opowiadali o swojej pracy, a chętnym pobierali odciski palców i przekazywali je na pamiątkę.

Dużym zainteresowaniem cieszył się tor sprawnościowy przygotowany przez policjantów z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gdańsku. Każdy chętny mógł sprawdzić swoją sprawność fizyczną oraz dowiedzieć się jaki czas osiągnął. Tor był odwzorowaniem testu sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w Policji. Funkcjonariusze tego wydziału przygotowali również stoisko, gdzie chętni mogli złożyć dokumenty do służby w Policji.

Przy stoisku Wydziału Prewencji KWP w Gdańsku udzielane były porady odnośnie bezpiecznego spędzania czasu podczas wakacji. Funkcjonariusze prezentowali też Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i pomagali w jej obsłudze.

Policjanci z Sopotu w trakcie prezentowali mobilny komisariat, quada oraz rowery służbowe. Patrolowali też teren wydarzenia i rozdawali maseczki wspólnie z funkcjonariuszami Oddziału Prewencji KWP w Gdańsku. Ci ostatni przygotowali też pokaz sprzętu służbowego, zwiedzający mogli zobaczyć wyposażenie funkcjonariuszy oraz np. potrzymać policyjną tarczę używaną w trakcie zabezpieczeń m.in. imprez masowych.

Policjant-ratownik z wydziału postępowań administracyjnych pokazywał uczestnikom wydarzenia jak prawidłowo reagować i prowadzić czynności ratujące życie – czyli przeprowadzać resuscytację krążeniowo-oddechową. Policjant ten wraz z funkcjonariuszami wydziału kadr i szkolenia przygotował pokaz taktyk i technik interwencji oraz udzielania pierwszej pomocy w warunkach bojowych.

Policyjny przewodnik psa służbowego z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku przygotował pokaz tresury oraz ułożenia psa służbowego.Funkcjonariusz chętnie pozował do zdjęć i był jednym z najciekawszych punktów wydarzenia dla najmłodszych uczestników naszego eventu.

Punktualnie o godzinie 12:15 nad zwiedzającymi przyleciał policyjny śmigłowiec BlackHawk, który zaprezentował się mieszkańcom i turystom przelatując nad Sopotem w drodze na ćwiczenia policyjnych kontrterrorystów.



O godzinie 13:00 Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński oraz Prezydent Sopotu Jacek Karnowski przemawiali do zebranych na placu osób. Pan Komendant podkreślał jak ważna jest profilaktyka zdrowotna związana z pandemią koronawirusa, zwrócił uwagę, że większość osób, które upominali policjanci o obowiązku noszenia maseczek miała je schowane. Komendant podkreślił również, że w walce z pandemią najważniejsze są zachowania nas wszystkich i to one pomagają w walce z koronawirusem. Pan prezydent Sopotu podziękował policjantom za działania związane z obostrzeniami, zwrócił się również do mieszkańców i turystów o zachowywanie dystansu społecznego, a jak jest to niemożliwe o noszenie maseczek również w miejscach otwartych.

W trakcie wydarzenia zbierana była również krew dla poszkodowanego w wypadku drogowym policjanta z Trąbek Wielkich. Szymon Mielewczyk potrzebuje pomocy. Został poszkodowany w wypadku komunikacyjnym i pilnie potrzebuje krwi do dalszego leczenia. Przypominamy, że najbardziej potrzeba krwi grupy 0 RH+, ale też każdy, mając inną grupę, może oddać krew i w ten sposób pomóc Szymonowi.



Bądź #ZdrowoModny – noś maseczkę