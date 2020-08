„Bezpieczny sk8park & pumptrack” - Śląsk wspólnie dla bezpieczeństwa Data publikacji 04.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Poniedziałkowe popołudnie na śląsku upłynęło pod znakiem bezpieczeństwa użytkowników skateparków, pumptracków i innych obiektów do zabaw ekstremalnych. W prawie 30 miastach naszego województwa zainaugurowano kampanię społeczną „Bezpieczny sk8park & pumptruck”, której twarzą został Dawid Godziek. Mundurowi i samorządowcy przygotowali konkursy, warsztaty i quizy oraz prowadzili rozmowy poprzez które edukowali dzieci, młodzież, a także ich rodziców i opiekunów.

Jednym z podstawowych działań Policji w zakresie profilaktyki społecznej jest współpraca z samorządami lokalnymi oraz reagowanie na zgłaszane przez nie problemy. Właśnie jednym z takich sygnałów od włodarzy Żor było zauważenie zagrożeń, związanych z użytkowaniem skateparków i pumptracków. Informacja taka wpłynęła do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Policjanci sprawdzili sytuacje na kilku wybranych parkach i potwierdzili, że dzieci i młodzież często nie zakłada kasków oraz niezbędnych ochraniaczy podczas zjazdów na przygotowanych przeszkodach. Dzieci często ćwiczyły na wysokich rampach bez kasków nawet w obecności rodziców.

Dzięki takiej właśnie współpracy z samorządami, Policja może reagować na problemy lokalnej społeczności. Dlatego też w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach opracowano projekt kampanii, której głównym założeniem jest aktywizacja i propozycja współpracy skierowana do wszystkich gmin i miast województwa śląskiego. Do tej pory ponad 30 miast i gmin, w których znajdują się skateparki i pumptracki, wyraziło chęć przyłączenia się do zainicjowanych działań. Codziennie do Wydziału Prewencji KWP w Katowicach wpływają też kolejne deklaracje udziału w kampanii.

Poza samorządami lokalnymi, do współpracy zaproszono pana Dawida Godźka, najbardziej utytułowanego polskiego zawodnika freestyle BMX, należącego do światowej czołówki dyscyplin MTB Slopestyle oraz BMX Dirt. Zawodnik, jeżdżący w „stajni Red Bull’a”, w ostatnich latach sięgnął po wiele zaszczytnych tytułów, w tym Najbardziej Przełomowego Zawodnika Roku 2019 w cyklu Mistrzostw Świata Crankworx 2019. Jako twarz kampanii, pan Dawid Godziek uczy i uświadamia użytkowników skateparków oraz pumptracków na temat bezpieczeństwa własnego oraz innych, czerpiąc ze swojego doświadczenia zdobytego w profesjonalnym sporcie.

Na cele kampanii opracowano plakaty i ulotki oraz spot profilaktyczny, których dystrybucję Policja i samorządy rozpoczęły w poniedziałek o 16.00, podczas zainicjowanego przez Wydział Prewencji KWP w Katowicach „Dnia bezpiecznych skateparków i pumptracków”.

W miastach partnerskich, które wyraziły chęć udziału w kampanii „Bezpieczny skatepark”, odbyły się w poniedziałek eventy, podczas których policjanci i samorządowcy poprowadzili pogadanki i prelekcje dla uczestników. Urzędy miast i gmin zakupiły również nagrody, które można było zdobyć podczas konkursów i quizów poświęconych bezpieczeństwu. Każde z miast organizatorów i lokalna policja, realizowały swoje wydarzenie inaczej. Nasi partnerzy, to:

Organizowana kampania, to nowy sposób współpracy między samorządami i Policją. Dzięki informacji od włodarzy jednego miasta, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zainicjowała działania w wielu regionach całego województwa sprawiając, że wspólnie, w jednym czasie, w wielu miejscach rozpoczęto propagowanie zasad bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów ekstremalnych na rowerach, hulajnogach, rolkach czy deskorolkach.

Warto podkreślić, że założeniem przedsięwzięcia było także nawiązanie współpracy pomiędzy policjantami z jednostek naszego województwa a lokalnym samorządem, co w końcowym efekcie działań się udało. Na szczególne wyróżnienie zasługuje zaangażowanie Urzędu Miasta Żor, w tym Pani Anny Ujmy Pełnomocnik Prezydenta Miasta Żory oraz policjantów z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, którzy zadbali o uatrakcyjnienie wydarzenia i wręczyli uczestnikom kaski oraz inne gadżety wpływające na poprawę ich bezpieczeństwa.

