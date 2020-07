Policja i samorządy - wspólnie o bezpieczeństwie na skateparkach i pumptrackach Data publikacji 30.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Śląska Policja oraz samorządy gmin i miast województwa śląskiego podjęły się realizacji kampanii społecznej na niespotykaną dotąd skalę. Już 3 sierpnia o 16.00 w ponad 30 miastach i gminach naszego województwa zainaugurowana zostanie kampania „Bezpieczny skatepark & pumptrack”. Wojewódzkie otwarcie naszej kampanii odbędzie się również 3 sierpnia o 16.00 w skateparku w Żorach przy ul. Folwareckiej. Serdecznie zapraszamy!

Jednym z podstawowych działań Policji w zakresie profilaktyki społecznej jest współpraca z samorządami lokalnymi oraz reagowanie na zgłaszane przez nie problemy. Właśnie jednym z takich sygnałów od włodarzy Żor było zauważenie zagrożeń związanych z użytkowaniem skateparków i pumptracków. Informacja taka wpłynęła do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Policjanci sprawdzili sytuacje na kilku wybranych parkach i potwierdzili, że dzieci i młodzież często nie zakłada kasków oraz niezbędnych ochraniaczy podczas zjazdów na przygotowanych przeszkodach. Dzieci często ćwiczyły na wysokich rampach bez kasków nawet w obecności rodziców.

Dzięki takiej właśnie współpracy z samorządami, Policja może reagować na problemy lokalnej społeczności. Dlatego też w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach opracowano projekt kampanii, której głównym założeniem jest aktywizacja i propozycja współpracy skierowana do wszystkich gmin i miast województwa śląskiego. Do tej pory ponad 30 miast i gmin, w których znajdują się skateparki i pumptracki, wyraziło chęć przyłączenia się do zainicjowanych działań. Codziennie do Wydziału Prewencji KWP w Katowicach wpływają też kolejne deklaracje udziału w kampanii.

Poza samorządami lokalnymi, do współpracy zaproszono pana Dawida Godźka, najbardziej utytułowanego polskiego zawodnika freestyle BMX, należącego do światowej czołówki dyscyplin MTB Slopestyle oraz BMX Dirt. Zawodnik, jeżdżący w „stajni Red Bull’a”, w ostatnich latach siągnął po wiele zaszczytnych tytułów, w tym Najbardziej Przełomowego Zawodnika Roku 2019 w cyklu Mistrzostw Świata Crankworx 2019. Jako twarz kampanii, pan Dawid Godziek uczy i uświadamia użytkowników skateparków oraz pumptracków na temat bezpieczeństwa własnego oraz innych, czerpiąc ze swojego doświadczenia zdobytego w profesjonalnym sporcie.

Na cele kampanii opracowano plakaty i ulotki oraz spot profilaktyczny, których dystrybucję Policja i samorządy rozpoczną 3 sierpnia o 16.00 podczas zainicjowanego przez Wydział Prewencji KWP w Katowicach „Dnia bezpiecznych skateparków i pumptracków”.

W każdym z miast partnerskich, które wyraziły chęć udziału w kampanii „Bezpieczny skatepark”, odbędą się w tym dniu eventy, podczas których policjanci i samorządowcy poprowadzą pogadanki i prelekcje dla uczestników. Urzędy miast i gmin zakupiły również nagrody, które będzie można zdobyć podczas konkursów i quizów poświęconych bezpieczeństwu. Każde z miast organizatorów i lokalna policja, realizują swoje wydarzenie inaczej, więc warto sprawdzić, jakie atrakcje przygotowane zostały dla uczestników w poszczególnych miastach. Nasi partnerzy to:

miasto Będzin,

miasto Bielsko-Biała,

miasto Bieruń,

miasto Bytom,

miasto Chorzów,

miasto Czerwionka-Leszczyny,

miasto Dąbrowa Górnicza,

miasto Gliwice,

gmina Godów,

miasto Katowice,

gmina Kozy,

miasto Krzanowice,

miasto Lubliniec,

miasto Łaziska Górne,

gmina Mierzęcice,

gmina Milówka,

gmina Mszana,

miasto Mysłowice,

gmina Ornontowice,

miasto Orzesze,

gmina Ożarowice,

gmina Pawłowice,

miasto Pyskowice,

miasto Racibórz,

miasto Radlin,

miasto Rędziny,

miasto Ruda Śląska,

miasto Rybnik,

miasto Siemianowice Śląskie,

miasto Tarnowskie Góry,

miasto Tychy,

miasto Wodzisław Śląski,

miasto Woźniki,

miasto Zabrze,

miasto Żory,

miasto Żywiec.

Organizowana kampania, to nowy sposób współpracy między samorządami i policją. Dzięki informacji od włodarzy jednego miasta, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zainicjowała działania w wielu regionach całego województwa sprawiając, że wspólnie, w jednym czasie, w wielu miejscach propagowane będzie bezpieczeństwo podczas uprawiania sportów ekstremalnych na rowerach, hulajnogach, rolkach czy deskorolkach.

Zapraszamy do każdego z miast i gmin, w których będzie się odbywał „Dzień bezpiecznego skateparku i pumptrucku. Wojewódzkie otwarcie naszej kampanii nastąpi w Żorach, gdzie KWP w Katowicach wraz z miejscowym urzędem miasta przygotowało wiele atrakcji:

16.00 - Extreme City - warsztaty z jazdy na hulajnogach pod okiem instruktorów;

17.00 - pokaz umiejętności Dawida Godźka - zawodnika światowej czołówki dyscyplin MTB Slopestyle oraz BMX Dirt;

19:00 - Nightskating - przejazd na rolkach ulicami miasta.

W trakcie trwania całej imprezy odbędą się na licznych stanowiskach profilaktycznych imprezy i konkursy z nagrodami oraz wiele innych atrakcji. Nie zabraknie również maskotek śląskiej Policji i miasta Żory.

Serdecznie zapraszamy, gdyż warto być z nami w tym dniu.