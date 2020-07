Konferencja inaugurująca „Kameralne Lato” Data publikacji 30.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu jest jednym ze współorganizatorów tegorocznej 13. już edycji Ogólnopolskich Spotkań Filmowych „Kameralne Lato”, które odbędą się w sierpniu w Radomiu. W tym roku pod nowym hasłem: OD NOWA oraz w reżimie sanitarnym.

Powoli poznajemy „nową normalność” i zaczynamy sobie uświadamiać, że czasy sprzed koronawirusa prędko nie wrócą. Jak każdy kryzys, także i ten jest jednak pewną szansą. To może być katalizator pozytywnych przemian - stąd towarzyszące tegorocznej edycji festiwalu hasło OD NOWA.

Pandemia COVID-19 ujawniła brak odporności na kryzys gospodarczy, który dotknął mocno nas wszystkich. Zaczynamy życie od nowa, w nowej rzeczywistości, na nowych warunkach, z nowymi ograniczeniami, ale i nowymi możliwościami. Od nowa budujemy świat, podnosimy z kolan sektor kreatywny, przemysł filmowy, który przecież na chwilę zamarł, wracamy do festiwali i organizowania wydarzeń promujących wolny dostęp do kultury.

Festiwal "Kameralne Lato" na dobre zadomowił się już w Radomiu. W tym roku będzie to 13. edycja tego projektu filmowego dla młodych twórców o wyrazistym profilu edukacyjno-społecznym. Jest to jedna z największych cyklicznych imprez filmowych w kraju, na której prezentowane są polskie filmy, w tym krótkometrażowe. Od początku festiwalu jego częścią integralną są warsztaty filmowe, w czasie których młodzi twórcy pod okiem znanych twórców filmowych przechodzą pełną drogę realizacji filmów: od scenariusza, przez montaż, aż do uroczystej prezentacji filmu fabularnego.

Podobnie, jak w latach ubiegłych współorganizatorem festiwalu jest Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu. Mazowieccy policjanci będą służyć pomocą młodym filmowcom w czasie trwania całego festiwalu i przekazywać im wartości prewencyjne. W trakcie festiwalu odbędą się m.in. specjalne szkolenia profilaktyczne dotyczące SARS-CoV-2 skierowane do uczestników programów edukacji filmowej.

Od kilku lat Ogólnopolskie Spotkania Filmowe KAMERALNE LATO stają się okazją do dyskusji na temat prewencyjnej roli kultury audiowizualnej i jej wpływu na kształtowanie postaw społecznych. W tym roku zaprosimy m.in. na panel pt. HEJT I MOWA NIENAWIŚCI W INTERNECIE. "Człowieka można zabić słowem" - ten cytat ma dzisiaj swoje prawdziwe, tragiczne oblicze - hejt i nienawiść sączone w social-mediach, na komunikatorach czy forach internetowych są brutalnym dowodem na to, że internetowe słowo potrafi zabijać. Co robić, żeby rozpoznawać krytyczne sytuacje i reagować na nie dając dziecku oparcie? O tym będziemy rozmawiać w gronie specjalistów podczas panelu dyskusyjnego. Wydarzenia realizowane będzie wspólnie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.

Tegoroczny festiwal będzie trwał od 9 do 15 sierpnia. Zapraszamy do Radomia!

Więcej informacji o festiwalu można znaleźć na oficjalnej stronie Kameralnego Lata: http://www.kameralnelato.pl.

Materiały z dzisiejszej konferencji do pobrania w formacie pdf.

Ładowanie odtwarzacza...