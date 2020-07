Nie był świadomy, z jaką prędkością jedzie Data publikacji 31.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wrocławskiej drogówki wchodzący w skład grupy SPEED, pełniąc służbę na terenie miasta, zauważyli kierowcę seata, który jechał z niedozwoloną prędkością. Na drodze gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h jechał aż 135 km/h. Mężczyzna tłumaczył, że nie miał świadomości, z jaką prędkością jedzie, a dodatkowo wyznał, że nie zna przepisów obowiązujących na terenie Polski. Kierujący został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 złotych, a jego prawo jazdy zostało zatrzymane na 3 miesiące.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wchodzący w skład grupy SPEED zauważyli kierującego seatem, poruszającego się z prędkością znacznie przewyższającą na tym odcinku drogi.

Policjanci, mając do dyspozycji wyposażony w wideorejestrator nieoznakowany radiowóz, dokonali pomiaru prędkości dynamicznie poruszającego się kierującego. Urządzenie wskazało 135 km/h na ograniczeniu do 50 km/h co oznaczało, że mężczyzna przekroczył dopuszczalną prędkość aż o 85 km/h.

Funkcjonariusze zatrzymali kierującego do kontroli. 26-latek wyznał, że nie był świadomy, z jaką prędkością jedzie, a dodatkowo oznajmił, że nie zna przepisów obowiązujących w Polsce, bo pochodzi z innego kraju.

W związku z popełnionym wykroczeniem policjanci na mężczyznę nałożyli mandat w wysokości 500 złotych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo jazdy 26-latka zostało zatrzymane na okres 3 miesięcy.

(KWP we Wrocławiu / kp)