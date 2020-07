Funkcjonariusze oddali krew Data publikacji 31.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj po raz kolejny policjanci wraz z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych oraz innych służb oddali krew. Wszyscy mogli tym gestem wspomóc potrzebujących. Nigdy nie wiadomo, czy nam nie będzie kiedyś potrzebny ten życiodajny płyn, dlatego tak ważne jest wspieranie takich akcji. Bo liczy się każda kropla.

Policjanci, funkcjonariusze pozostałych służb, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych mogli honorowo oddać krew dla osób potrzebujących, rannych i chorych. Po raz kolejny w ustrzyckiej komendzie pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie przygotowali specjalny punkt pobrań krwi. Do punktu zgłosiło się 21 osób.

Zachęcamy wszystkich do oddawania krwi. Można w ten sposób uratować komuś życie! To nic nie kosztuje. Krew trafia do szerokiej grupy odbiorców, m.in. rannych w wypadkach, osób przewlekle chorych, kobiet w ciąży oraz dzieci. Aby zostać krwiodawcą wystarczy tylko udać się do najbliższego oddziału terenowego Centrum Krwiodawstwa, być osobą w wieku od 18 do 65 roku życia, o wadze powyżej 50 kilogramów oraz posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. Każdy dawca kwalifikujący się do oddania krwi, może jednocześnie zostać dawcą szpiku.

Dzisiejsza zbiórka to także kontynuacja akcji mającej na celu wspieranie ruchu krwiodawstwa w regionie. Policjanci oprócz cyklicznych akcji, prowadzonych w ciągu całego roku, zawsze reagują na nagłą potrzebę oddania krwi ratującej życie.