Niemal 900 kilogramów nielegalnego tytoniu przejęli bydgoscy policjanci Data publikacji 31.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilkaset kilogramów krajanki tytoniu oraz suszonych liści tytoniu bez polskich znaków akcyzy zabezpieczyli policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją bydgoskiej komendy. Do sprawy zatrzymano trzech mężczyzn, którzy odpowiedzą za swój czyn z kodeksu karnego skarbowego, gdyż swym działaniem uszczuplili dochody Skarbu Państwa na kwotę ponad 700 tysięcy złotych.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą bydgoskiej komendy ustalili, że w jednej z miejscowości powiatu bydgoskiego mogą znajdować się znaczne ilości krajanki tytoniu bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Postanowili to sprawdzić.

W tym celu pojechali pod wskazany adres. Tam zauważyli wyjeżdżającego z posesji dostawczego mercedesa. Kierujący tym pojazdem jechał w stronę Bydgoszczy. Chwilę później okazało się, że zaparkował na ul. Nakielskiej. Tam podjechało do niego volvo. Kierowcy obu pojazdów wysiedli z aut i zaczęli przepakowywać z mercedesa do volvo pełne worki jutowe, po czym odjechali. Wówczas o sytuacji zostali zawiadomieni policjanci z bydgoskiej drogówki, którzy zatrzymali kierowcę volvo do kontroli. Szybko okazało się, że podejrzenia policjantów były słuszne.

W pojeździe zabezpieczyli 6 worków z krajanką tytoniu bez polskich znaków akcyzy. W tym samym czasie policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą zatrzymali do kontroli wymienionego mercedesa. Ujawnili w nim 18 worków jutowych z krajanką tytoniu, również bez polskich znaków akcyzy. Obaj kierujący zostali zatrzymani, a tytoń zabezpieczony. Na tym jednak nie koniec.

Policjanci sprawdzili również pomieszczenia na posesji w powiecie bydgoskim. Tam w jednym z pomieszczeń ujawnili 13 balotów suchych liści tytoniu bez polskich znaków akcyzy, krajankę tytoniu, a także maszynę służącą do cięcia liści tytoniu, wagę elektroniczną, białe worki jutowe, wentylator służący do osuszania krajanki tytoniowej. W związku z tym również właściciel posesji został zatrzymany.

Łącznie policjanci zabezpieczyli 896 kilogramów krajanki tytoniowej i liści tytoniu. Wartość uszczuplenia dochodów Skarbu Państwa została określona na kwotę ponad 719 tysięcy złotych.

Dwaj 38-letni bydgoszczanie oraz 47-latek z powiatu bydgoskiego trafili do policyjnej izby zatrzymań. Wszyscy usłyszeli od prokuratora zarzuty z kodeksu karnego skarbowego. Mężczyźni odpowiedzą za posiadanie wyrobów tytoniowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy.

(KWP w Bydgoszczy/js)