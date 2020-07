Policjantka z pasją do piłki ręcznej i pomagania Data publikacji 31.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj St. sierż. Sylwia Hajdamowicz, to policjantka z Krosna Odrzańskiego, która swoim nadmiarem energii zaraża innych. Na co dzień dba o bezpieczeństwo na drogach powiatu krośnieńskiego, a po pracy ... trenuje piłkę ręczną, a także angażuje się w wiele akcji na rzecz drugiego człowieka.

O st. sierż. Sylwii Hajdamowicz policjantce z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim pisaliśmy już nie raz. Jako zawodniczka „Sparta - Iwanicki” Gubin, ma na swoim koncie wiele osiągnięć. Wielokrotnie zaliczana była do jednych z najlepszych strzelczyń II ligi kobiet w Polsce. Dzisiaj poznamy ją trochę z innej strony i dowiemy się jak wygląda jej praca na co dzień, czym jeszcze zajmuje się poza sportem i co myśli o formacji, w której służy.

- "W Policji służę od 2014 roku. Pamiętam jak kiedyś kuzynki mąż, który jest policjantem, stwierdził, że nadawałabym się do tej pracy i z pewnością poradziłabym sobie w tym zawodzie. Przemyślałam to co powiedział i postanowiłam spróbować. Obecnie jestem jedną z trzech kobiet które pracują w Wydziel Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim. Jako policjantka „drogówki” przeciwdziałam niebezpiecznym zachowaniom na drodze, dbam o bezpieczeństwo użytkowników dróg, a gdy zachodzi konieczność wyciągam konsekwencje wobec osób naruszających przepisy. Swoją wiedzą nie tylko z zakresu ruchu drogowego, ale również z udzielania pierwszej pomocy, dzielę się z przedszkolakami oraz uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W okresie wakacyjnym, mając również uprawnienia ratownika WOPR na wszystkich wodach, kontynuuję spotkania profilaktyczne i jeżdżę wspólnie z innymi funkcjonariuszami na spotkania z uczestnikami kolonii, półkolonii czy też obozu. Należę do tych osób, które nie lubią tylko mówić, dlatego podczas zajęć z moim udziałem wychodzimy między innymi na przejścia dla pieszych, gdzie ćwiczymy prawidłowe zachowania, pokazuję jak należy postępować w różnych sytuacjach, a także na przykładach tłumaczę jak niebezpieczna może być woda. Sama byłam świadkiem, jak niewiele potrzeba, żeby doszło do tragedii. Byłam wówczas z koleżanką nad jeziorem, a na pomoście siedzieli rodzice, którzy nie zauważyli, że ich dziecko wpadło do wody. Moja reakcja była natychmiastowa. Mając doświadczenie jako ratownik, wskoczyłam i wyciągnęłam z wody chłopca, który poszedł od razu pod wodę. Jak się okazało 8-latek nie umiał w ogóle pływać. Na szczęście, dzięki mojej pomocy chłopcu nic się nie stało. Od wielu lat pomagam też Gubińskiemu Oddziałowi WOPR, angażując się w prowadzone przez nich akcje. Ponadto uczestniczę w zbiórkach krwi i jestem potencjalnym dawcą szpiku. Mam w sobie dużo energii, którą zarażam innych i pożytkuję ją włączając się w różne akcje na rzecz drugiego człowieka.

Moim zdaniem praca w Policji nie jest łatwą służbą, ale daje satysfakcję z tego co się robi. Możliwość pomagania innym, poznawania nowych ludzi, brak monotonii,ciągłe doskonalenie się, a ponadto stały dochód, komfort psychiczny i pewność pracy, to wszystko znalazłam w Policji. Dla mnie każdy dzień jest nauką, którą czerpię od doświadczonych policjantów, a także od osób z którymi spotykam się w trakcie kontroli na drodze. Bywa, że czasami podczas służby mamy do czynienia z sytuacjami o dużym ładunku emocjonalnym, dlatego ważne jest żebyśmy posiadali umiejętności, które pozwolą nam rozładować napięcie, zażegnać konflikt i rozwiązać sprawę. Policjant i psycholog w jednym. Na co dzień, bez względu na to co robię, czy jestem w służbie czy poza nią, pamiętam żeby innych traktować z szacunkiem. Zawsze myślę o tym, jak ja chciałbym być potraktowana. Mundur mnie nie zmienia i zawsze jestem sobą.

Istotne dla mnie jest również to, że znalazłam pracę, która nie tylko daje mi satysfakcje, ale także pozwala rozwijać pasje. Przełożeni wiedząc o moim zaangażowaniu w piłkę ręczną wspierają mnie i starają się zaplanować mi tak grafik służb, żebym mogła aktywnie uczestniczyć w treningach i zawodach. Cieszę się, bo jako zawodniczka „Sparta - Iwanicki” Gubin, mam na swoim koncie wiele osiągnięć indywidualnych i drużynowych. Wielokrotnie zaliczana byłam do jednych z najlepszych strzelczyń II ligi kobiet w Polsce, co daje mi bardzo dużą satysfakcję. Podczas tegorocznego sezonu pierwsze miejsce ponownie było w moim zasięgu, ale ze względu na Covid-19, niestety nie mogłam uczestniczyć w dwóch ostatnich meczach i zakończyłam sezon na rozegranych 9 meczach, w których strzeliłam 85 bramek, co dało mi trzecie miejsce w tabeli. Nie poprzestałam tylko na byciu zawodniczką. We wcześniejszych latach, mając już sportowe doświadczenie, jako trener prowadziłam przez kilka lat treningi piłki ręcznej dziewcząt i chłopców w Gubinie. Posiadam również uprawnienia sędziego piłki ręcznej w klasie okręgowej. Jak widać na moim przykładzie jeśli tylko się chce, można pogodzić pracę z pasją do pomagania i realizowania się".

Jeśli ciekawi cię, co o naszej formacji myślą inni policjanci, to zapraszam cię do odwiedzenia strony: https://krosno.lubuska.policja.gov.pl/go3/serwis-informacyjny/aktualnosci/34495,O-sluzbie-w-Policji-oczami-policjantow.html . Każdy z moich bohaterów jest inny, ale łączy ich jedno – Policja.

Jeśli jesteś zainteresowany służbą w Policji, ale nie wiesz czy poradzisz sobie na testach sprawności fizycznej, przyjdź i przekonaj się. Specjalnie dla kandydatów zorganizowano treningi, podczas których instruktorzy będą udzielać pomocy i wskazówek, aby każdy, kto zdecyduje się stanąć na linii startu toru sprawnościowego pokonał go szybko i bez trudności. Treningi odbędą się:

Zielona Góra – 5,12,19,26 sierpnia 2020 r. w godz. 11.00-13.00 - sala gimnastyczna Liceum Ogólnokształcące nr III im. prof. T. Kotarbińskiego przy ul. Strzeleckiej 9 w Zielonej Górze

Gorzów Wlkp. – 6,13,20,27 sierpnia 2020 r. w godz. 15.00-17.00 – hala sportowa przy ul. Słowiańskiej 10 w Gorzowie Wlkp.

Świebodzin – 29 sierpnia 2020 r. ( sobota) w godz. 11.00-13.00 – miejska hala sportowa przy ul. Zachodniej 74 w Świebodzinie

Ponadto przypominamy, że wszelkie informacje dotyczące doboru do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej http://www.lubuska.policja.gov.pl/go/prac/sluzba-w-pol/3580,Dobor.html, a także dzwoniąc pod numery telefonów:

- 47 794 5270/71 - Zespół Kadr i Szkolenia w Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim

- 47 791 1260/61 lub 797 800 880 - Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Gorzowie Wlkp. Zespół ds. Doboru

