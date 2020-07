Kolejna odsłona akcji „Droga to nie tor wyścigowy” Data publikacji 31.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Słoneczna pogoda i sezon urlopowy sprawiły, że na drogach panuje większy ruch. O rozsądek na drodze, w spocie Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, apeluje Szymon Ładniak kierowca wyścigowy, aktualny II wicemistrz Polski w wyścigach długodystansowych.

Prędkość jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków, do jakich dochodzi na naszych drogach. Brawurowa jazda, niedostosowanie prędkości do warunków i agresywne zachowania kierujących wobec innych uczestników ruchu przyczyniają się do tragicznych w skutkach zdarzeń. W 2019 roku na drogach województwa lubelskiego doszło do 1150 wypadków, w następstwie których 171 osób zostało zabitych, a 1244 doznało obrażeń.

Tym razem do apelu lubelskich policjantów dołączył Szymon Ładniak kierowca wyścigowy, aktualny II wicemistrz Polski w wyścigach długodystansowych w klasie samochodów o pojemności do 3,5 tys. cm. W spocie zrealizowanym przez Zespół Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie apeluje o zachowanie rozsądku na drodze. Szymon Ładniak doskonale wie jak niebezpieczna może być prędkość, do czego może doprowadzić brawura i nieodpowiedzialne zachowanie. Często to właśnie młodzi kierowcy zapominają o obowiązujących przepisach i zasadach bezpieczeństwa. Ich agresywna, nieodpowiedzialna jazda stanowi zagrożenie dla nich samych, ale również dla innych uczestników ruchu.

Młody Rajdowiec w spocie przypomina, że ulica nie jest torem wyścigowym, dlatego każdy kierowca powinien przestrzegać przepisów, dbać o bezpieczeństwo i szanować życie swoje i innych.

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązujących przepisów. Pamiętajmy także, że brak zrozumienia i wzajemnego szacunku to kolejny niekorzystny czynnik wpływający na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Bez względu na to, jakim środkiem transportu się poruszamy, wszyscy chcemy tego samego - bezpiecznie dojechać do celu.

(KWP w Lublinie/js)