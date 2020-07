Zdążyli w ostatniej chwili Data publikacji 31.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego z chorzowskiej „jedynki” uratowali kobietę, która chciała skoczyć z dachu. Dzięki ich zdecydowanej reakcji nie doszło do tragedii. To kolejny raz, gdy stróże prawa ratują ludzkie życie.

W czwartek, 30.07.2020 r., kilka minut po 12:00, oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie otrzymał informację, że na dachu jednego z budynków przebywa kobieta, która prawdopodobnie chce z niego skoczyć. Informacja ta została błyskawicznie przekazana do wszystkich patroli w mieście. Jako pierwsi na miejsce dotarli mundurowi z chorzowskiej „jedynki”. Policjanci na dachu zauważyli kobietę, która siedziała na jego krawędzi.

Stróże prawa nawiązali kontakt z kobietą. Gdy jeden rozmawiał i uspakajał 45-latkę, drugi policjant starał się jak najszybciej dostać w miejsce, gdzie przebywała kobieta. Nie było to łatwe, gdyż w budynku brakowało bezpośredniego wyjścia na dach. Mundurowy pobiegł jednak do sąsiedniego budynku, gdzie z jednego z mieszkań przedostał się na górę, a następnie biegnąc po dachach, w ostatniej chwili złapał desperatkę i nie dopuścił do tragedii.

(KWP w Katowicach/js)