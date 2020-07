Kryminalni zawsze czujni, na wolnym też! Data publikacji 31.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwaj policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Szczecinie, w czasie wolnym od służby udaremnili dalszą jazdę nietrzeźwemu kierującemu autem i doprowadzili do jego zatrzymania.

Coś, co potocznie określamy „policyjnym nosem” do otaczających nas zdarzeń, na co dzień towarzyszy funkcjonariuszom i nie wyłącza się po służbie. Kolejny przykład na to dali dwaj policjanci z komendy wojewódzkiej w Szczecinie. Kiedy przejeżdżali w swoim czasie wolnym rowerami w okolicy jednego z nowych osiedli na Gumieńcach. Najpierw usłyszeli huk, a następnie zainteresowani tym skąd mógł pochodzić, zobaczyli wyjeżdżający z bocznej uliczki samochód z uszkodzoną karoserią. Zareagowali, bo uznali, że mogło dojść do stłuczki i ktoś może potrzebować pomocy. Zatrzymali przejeżdżającego autem. Szybko okazało się, że nikomu nic nie jest, jednak kierowca nissana jest nietrzeźwy. Do kolizji doprowadził przy manewrach parkowania, a gdy zorientował się, że ma do czynienia z policjantami, chciał oddalić się z miejsca zdarzenia. Oczywiście próba została udaremniona, a powiadomieni o zdarzeniu mundurowi z komisariatu zatrzymali 34-latka. Mężczyzna miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie.

Teraz 34-latek musi liczyć się nie tylko z utratą prawa jazdy, ale także z odpowiedzialnością karną za jazdę w stanie nietrzeźwości, za co grozi do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Szczecinie / mw)