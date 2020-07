SISI - pogromczyni nudy - mamy wakacje!! - noga z gazu Data publikacji 31.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Cześć pogromcy nudy! Jak mijają Wam wakacje? Pojechaliście w jakieś fajne miejsce? Ja wybrałam się na tor wyścigowy!!

A wszystko po to, by wraz z komisarzem Kamilem pokazać Wam jak niebezpiecznie jest jeździć zbyt szybko samochodem. Chcecie zobaczyć jak pędził po torze? To odpalajcie ten odcinek!!

Wasza Sisi

(KWP w Łodzi / mw)