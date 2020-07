Pseudokibic zatrzymany za czynną napaść na policjantów Data publikacji 31.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki pracy policjantów z wydziału kryminalnego gdańskiej komendy miejskiej odpowiedzialności karnej nie uniknie kolejny pseudokibic, który po meczu derbowym 31 maja br. dopuścił się czynnej napaści na policjantów. Zatrzymany na ul. Kilińskiego rzucał wkładami śmietników w policjantów oddziału prewencji Policji. Zatrzymany mężczyzna dziś zostanie doprowadzony do prokuratury i najprawdopodobniej usłyszy zarzut czynnej napaści na policjantów. Komendant komisariatu będzie wnioskował do prokuratora, aby ten wystąpił do sądu o aresztowanie mężczyzny. Za czynną napaść na funkcjonariusza grozi 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku 31 maja br. dbali o spokój na terenie miasta podczas odbywającego się meczu. Mimo, że rozgrywki odbywały się bez udziału kibiców, stróże prawa mieli pełne ręce pracy. Podjęto ponad 120 interwencji w związku z zakłóceniem porządku, spożywaniem alkoholu, nielegalnym odpalaniem rac oraz nielegalnym gromadzeniem. Funkcjonariusze w wyniku podjętych interwencji zatrzymali wówczas jednego z mężczyzn, który sztachetami i butelkami rzucał w interweniujących policjantów oraz dwóch mężczyzn, którzy mieli przy sobie narkotyki.

Stróże prawa z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, którzy na co dzień zajmują się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców, cały czas pracowali nad sprawą i dążyli do ustalenia tożsamości osób, które zakłóciły porządek publiczny przy ul. Kilińskiego.

Policjanci dzięki swojemu dobremu rozpoznaniu w środowisku pseudokibiców i zdobytym informacjom ustalili tożsamość kolejnego mężczyzny, który zaatakował policjantów. Poszukiwany przez funkcjonariuszy 28-latek związany ze środowiskiem pseudokibiców w dniu, w którym doszło do przestępstwa, był pobudzony i agresywny. W pewnym momencie pseudokibic podbiegł do drużyny policjantów z Oddziału Prewencji Policji i z premedytacją zaczął rzucać w nich przedmiotami, które mogły być niebezpieczne dla ich życia i zdrowia. Mężczyzna m.in. z kosza na śmieci wyjął metalowy wkład i rzucił nim w kierunku mundurowych.

Policjanci mimo tego, że poszukiwany przez nich pseudokibic nie przebywał w miejscu swojego zameldowania, znaleźli go w jednym z mieszkań na terenie powiatu gdańskiego. 28-latek schował się przed policjantami pod kołdrą w jednym z pokoi. Mężczyzna został obezwładniony, zatrzymany i przewieziony do jednostki Policji. Dziś zostanie doprowadzony przez policjantów do prokuratora. Najprawdopodobniej usłyszy zarzut czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji.

Za to przestępstwo grozi 10 lat pozbawienia wolności.

Komendant komisariatu we Wrzeszczu będzie wnioskował do prokuratora, aby ten złożył wniosek do sądu o aresztowanie 28-latka.

Policjanci ostrzegają! Żadna osoba, która dopuszcza się ataku na funkcjonariusza Policji bądź go znieważa, nie pozostanie bezkarna!

(KWP w Gdańsku/js)