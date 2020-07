Legniccy policjanci zabezpieczyli środki odurzające o czarnorynkowej wartości 500 tys. zł Data publikacji 31.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilka kilogramów zabezpieczonych narkotyków oraz substancji chemicznych i urządzenia służące do konfekcjonowania środków odurzających oraz psychoaktywnych, to efekty pracy policjantów z Zespołu Narkotykowego komendy miejskiej w Legnicy. Funkcjonariusze zatrzymali do sprawy dwóch mężczyzn podejrzanych o ten proceder. Czarnorynkową wartość zabezpieczonych substancji oszacowano na kwotę około 500 tys. zł. Sąd wobec jednego z nich zastosował już tymczasowy areszt na 3 miesiące. Za tego typu przestępstwa zatrzymanym może grozić kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze służby kryminalnej z Zespołu do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Legnicy od dłuższego czasu „przyglądali się” osobom podejrzanym o przestępczość narkotykową na terenie Legnicy.

W wyniku zaplanowanych działań policjanci, kilka dni temu weszli do jednego z mieszkań na terenie miasta. W trakcie sprawdzenia funkcjonariusze znaleźli między innymi ponad 3 kg marihuany, ponad 1 kg metaamfetaminy, blisko 200 gramów amfetaminy, 76 tabletek MDMA, kokainę oraz blisko 1 kg nieustalonej na chwilę obecną sproszkowanej i skrystalizowanej substancji.

Środki odurzające i psychoaktywne były ukryte na półkach w szafie, szufladzie, a także w lodówce. W mieszkaniu kryminalni znaleźli także sprzęt służący do konfekcjonowania narkotyków. Czarnorynkową wartość zabezpieczonych substancji oszacowano na kwotę około 500 tys. złotych.

Do sprawy zatrzymano dwóch legniczan w wieku 32 i 40 lat. Mężczyźni wielokrotnie byli zatrzymywani do różnego rodzaju przestępstw. Usłyszeli zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków oraz wprowadzania ich do obrotu, w tym starszemu z ich przedstawiono zarzut w warunkach recydywy.

Wobec 40-latka zastosowano już tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii za posiadanie znacznej ilości środków odurzających przewiduje karę pozbawienia wolności do 10 lat, a w przypadku wprowadzania ich do obrotu nawet do lat 12. W przypadku dopuszczenia się czynu, będąc uprzednio skazanym za tego typu przestępstwo, sąd może wymierzyć karę w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

(KWP we Wrocławiu / kp)