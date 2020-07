Pijany 81-latek wjechał w radiowóz Data publikacji 31.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kara nawet do dwóch lat więzienia grozi 81-letniemu mieszkańcowi Wielunia, który mając ponad 1,6 promila alkoholu w organizmie kierował motorowerem i uderzył w policyjny radiowóz.

Do zdarzenia doszło 30 lipca 2020 roku około godz. 18:00 w Wieluniu, na os. Wyszyńskiego. Tego dnia po godzinie 17:00 funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego wieluńskiej komendy zostali skierowani do kolizji drogowej. Na czas wykonywania czynności w miejscu zdarzenia policjanci zaparkowali oznakowany radiowóz kia ceed na jednym z parkingów osiedlowych. W pewnym momencie po chodniku wzdłuż parkingu przejechał mężczyzna kierujący motorowerem romet i w trakcie omijania radiowozu uderzył w tylny jego zderzak, po czym mężczyzna jak gdyby nigdy nic kontynuował dalej jazdę. Policjanci natychmiast ruszyli za nim i zatrzymali go kilkaset metrów dalej. Kierujący motorowerem 81- latek tłumaczył się funkcjonariuszom, że nie zauważył aby uderzył w zderzak radiowozu. Mundurowi w trakcie kontroli wyczuli od 81-latka wyraźną woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało ponad 1,6 promila alkoholu w organizmie. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Wobec 81-latka zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie za popełnione wykroczenia tj. spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz jazdę po chodniku. Mężczyzna odpowie również za przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości.

Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów na okres minimum 3 lat, a także obligatoryjne świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Przypominamy :

Żeby kierować motorowerem trzeba mieć ukończone 14 lat, uzyskać orzeczenie lekarskie o tym, że nie istnieją przeciwwskazania do kierowania pojazdami mechanicznymi. Trzeba też zdać egzamin na prawo jazdy odpowiedniej kategorii (dla motoroweru będzie to kategoria AM). Jeśli kandydat na kierowcę motoroweru ma mniej niż 18 lat, będzie musiał dodatkowo przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna.

Osoba dorosła, która ma już prawo jazdy innej kategorii, np. uprawniające do kierowania samochodami osobowymi, nie musi uzyskiwać żadnego innego dokumentu, żeby kierować motorowerem. Warto jednak pamiętać o zmianach prawnych, które weszły w 2013 roku. To one właśnie wprowadziły wspominaną już kategorię AM. Jeśli przed 2013 rokiem ktoś miał więcej niż 18 lat, nie musi wyrabiać prawa jazdy na skuter.

Jeśli natomiast mamy do czynienia z osobą bardzo młodą (urodzoną po 19 stycznia 1995), to będzie trzeba zdać egzamin na kategorię AM.

(KWP w Łodzi / mw)