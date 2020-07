Policjanci zatrzymali podejrzanych o wtargnięcie na murawę stadionu Data publikacji 31.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Pseudokibiców w ciągu minionej doby zatrzymali pięciu mężczyzn podejrzanych o wtargnięcie na murawę stadionu piłkarskiego. Do tego chuligańskiego incydentu doszło w trakcie trwania spotkania 2 ligi piłkarskiej pomiędzy drużynami Widzewa Łódź i Znicza Pruszków, które odbywało się 25 lipca 2020 roku. Dodatkowo do komendy zgłosiło się dobrowolnie dwóch kolejnych podejrzanych. Cała dwunastka usłyszała już zarzuty, wkrótce objęci zostaną zakazami stadionowymi.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Pseudokibiców i funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego KMP w Łodzi prowadzą czynności związane z ustaleniem wtargnięcia na stadion przy al. Piłsudskiego 138 grupy pseudokibiców. Do tej pory w sprawie zatrzymano dziesięć osób, z czego pięć minionej doby. Kolejne dwie osoby zgłosiły się same, widząc swoje wizerunki opublikowane i rozpropagowane za pośrednictwem mediów. Zatrzymanie dwóch podejrzanych możliwe było dzięki dobrej współpracy z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli i ich rozpoznaniu w tym środowisku. Podejrzani to mężczyźni w wieku od 20 do 45 lat. Jeden z nich usłyszał dodatkowo zarzut dotyczący naruszenia nietykalności cielesnej piłkarza.

Zatrzymanym grozić może teraz nawet do 3 lat pozbawienia wolności, ponadto zostali oni objęci zakazami stadionowymi.

Policjanci apelują!!!

Każda z osób posiadających informację na temat kolejnych sprawców zajścia na stadionie proszona jest o kontakt z policjantami Wydziału dw. z Przestępczością Pseudokibiców. Funkcjonariusze zapewniają anonimowość wszystkim, którzy pomogą w ustaleniu personaliów podejrzanych. Wizerunki tych osób zamieszczane są sukcesywnie na stronie KMP w Łodzi. Link: Policjanci poszukują sprawców wtargnięcia na murawę stadionu►

(KWP w Łodzi)