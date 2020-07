„PRĘDKOŚĆ ZABIJA! – ZWOLNIJ I ŻYJ - kontynuacja akcji profilaktyczno-prewencyjnej Data publikacji 31.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom „PRĘDKOŚĆ ZABIJA! – ZWOLNIJ I ŻYJ - to myśl przewodnia akcji profilaktyczno-prewencyjnej mającej na celu uświadamianie kierującym skutków ignorowania ograniczeń prędkości na drogach.

Tym razem mobilny wskaźnik pomiaru prędkości można było spotkać na drogach powiatu sochaczewskiego. Ustawiony on został w okolicy przejść dla pieszych, w miejscowości Feliksów i Kozłów na których dochodziło do groźnych zdarzeń z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Policjanci mazowieckiej drogówki współpracowali z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie, którzy wyposażeni w legalizowany laserowy miernik prędkości podejmowali interwencje wobec tych kierujących, którzy mimo ostrzeżeń jechali ze zbyt dużą prędkością. W czasie prowadzonych działań policjantów spotkała miła niespodzianka, podszedł do nich 9 letni chłopiec z mamą – mieszkaniec miejscowości Feliksów i podziękował im za codzienny trud wnoszony w dyscyplinowanie kierujących w tym rejonie.



PAMIĘTAJ !!!

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE ZALEŻY TAKŻE OD CIEBIE!



Interesuje nas Twoje bezpieczeństwo, a nie Twoje pieniądze!

WRD KWP zs. w Radomiu