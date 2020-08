Policjantka na wolnym udzieliła pomocy rannemu mężczyźnie i zatrzymała dwóch sprawców ugodzenia nożem Data publikacji 01.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejny już raz swoją postawą asp. szt. Magdalena Marszałek pokazała, że policjantem jest się 24 godziny na dobę. Tym razem nie zawahała się zareagować w czasie wolnym od służby widząc zakrwawionego mężczyznę leżącego na chodniku i udzieliła mu pomocy. A także wspólnie ze strażnikiem miejskim zatrzymała dwóch sprawców ugodzenia nożem.

Do zdarzenia doszło wczoraj przed południem na ul. Turystycznej w Lublinie. Policjantka Komendy Powiatowej Policji we Włodawie asp. szt. Magdalena Marszałek, która na co dzień pełni służbę jako zastępca dyżurnego jadąc w czasie wolnym od służby samochodem zauważyła leżącego na chodniku zakrwawionego mężczyznę. W najbardziej odpowiednim momencie zawróciła i podjechała na miejsce, gdzie zauważyła kobietę, która udzielała już pomocy rannemu mężczyźnie. Ze swojego auta wyjęła sterylny materiał i razem z kobietą zatamowały krwawienie.

W pobliżu poszkodowanego zauważyła leżący na ziemi nóż oraz ślady krwi. Przy budynku stojącym nieopodal stało dwóch mężczyzn, których ranny wskazał jako sprawców ugodzenia. Na miejscu był również w czasie wolnym funkcjonariusz Straży Miejskiej w Lublinie, który pomógł policjantce obezwładnić mężczyzn. Zostali oni zatrzymani.

Na miejsce przyjechała wezwana załoga karetki pogotowia oraz umundurowany patrol Policji. Ranny mężczyzna został przekazany pod opiekę medykom i zabrany do szpitala.

Dwaj zatrzymani mężczyźni trafili na VI Komisariat Policji w Lublinie. Okazali się nim dwaj obywatele Mołdawii w wieku 48-lat. Z uwagi na silny stan upojenia alkoholowego trafili do policyjnego aresztu. Dzisiaj po wytrzeźwieniu z ich udziałem będą prowadzone dalsze czynności procesowe.

Rannym mężczyzną również okazał się obywatel Mołdawii. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Kolejny już raz swoją postawą asp. szt. Magdalena Marszałek pokazała, że policjantem jest się 24 godziny na dobę. W ubiegłym, roku w czasie wolnym od służby zatrzymała mężczyzną poszukiwanego listem gończym, a w kwietniu b.r. również w czasie wolnym od służby zatrzymała nietrzeźwego kierującego.

K.K.