Zatrzymała go grupa Speed, gdy pędził z ładunkiem Data publikacji 03.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kierowca audi ciągnął przyczepkę, a na niej skuter wodny. Namierzyli go policjanci ruchu drogowego z grupy SPEED. Kierowca ten prawie dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość.

Policjanci z grupy SPEED podczas działań na inowrocławskiej obwodnicy kilka dni temu (30.07) namierzyli jadący samochód marki Audi, który miał momentami na liczniku 158 km/h. W jego przypadku mógł jechać maksymalnie 80 km/h. Kierowca bowiem ciągnął przyczepkę, a na niej skuter wodny. Policjanci zatrzymali kierowcę do kontroli. Za to, że złamał przepisy, ukarali go 10 punktami karnymi i 500 zł mandatem.

Grupa SPEED składająca się również z policjantów inowrocławskiej drogówki działa na terenie całego powiatu. Jej zadaniem jest eliminowanie zagrożeń, które stwarzają „piraci” drogowi, którzy jeżdżą bez opamiętania i są realnym zagrożeniem spowodowania wypadków drogowych.

(KWP w Bydgoszczy / kp)