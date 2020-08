Czarna seria wypadków podczas prac polowych Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom W ciągu trzech dni w Małopolsce doszło do 6 wypadków kierujących ciągnikami rolniczymi podczas prac polowych, w tym czterech ze skutkiem śmiertelnym.

W czwartek (30 lipca br.), 71-letni mieszaniec Klikuszowej został przygnieciony przez ciągnik, po tym jak uderzył w drzewo na posesji. Poszkodowany przeżył, ale z urazem nogi został przewieziony do szpitala. Kilka godzin później, w Sieniawie 47- letni mężczyzna jechał ciągnikiem z przyczepą samozbierającą po łące, kiedy nagle na wzniesieniu pojazd wywrócił się, przygniatając mężczyznę. Mężczyzna zmarł przed przyjazdem karetki pogotowia.

W piątek (31 lipca br.) w Ochotnicy Górnej (powiat nowotarski) 49-latek kosił trawę na bardzo stromej łące. W pewnym momencie traktor wywrócił się, przygniatając mężczyznę. Poszkodowanego znalazł jego syn i o wypadku powiadomił służby ratunkowe. Niestety nie udało się uratować kierowcy, mężczyzna zmarł na miejscu. Tego dnia w Rabie Niżnej (powiat limanowski) 43-letni kierujący ciągnikiem w trakcie wykonywania prac rolniczych doprowadził do wywrócenia pojazdu, wskutek czego został nim przygnieciony. Mężczyzna został przetransportowany przez LPR do szpitala w Krakowie. Niestety wskutek odniesionych obrażeń zmarł.

W sobotę (1 sierpnia br.) w Olszowej koło Zakliczyna doszło do podobnego zdarzenia. Na wzniesieniu ciągnik przygniótł 67-letniego mężczyznę, który zwoził z pola bale słomy. Mężczyzna został zabrany do szpitala, jednak pomimo pomocy lekarskiej zmarł.

Po południu, w Lipinach koło Dąbrowy Tarnowskiej, 38-latek wykonując prace polowe, zjechał do pobliskiego rowu melioracyjnego. Pojazd przewrócił się i przygniótł traktorzystę, który został zabrany śmigłowcem LPR do szpitala w Tarnowie. Mężczyzna żyje, ale znajduje się w ciężkim stanie.

Apelujemy o zachowanie ostrożności podczas wykonywania prac polowych z użyciem sprzętu mechanicznego w szczególności na nierównym i stromym terenie, jak również o zachowanie stanu trzeźwości, który czasem w podobnych przypadkach jest powodem tragicznych wypadków.

(KWP w Krakowie / kp)