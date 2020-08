Wręczenie nagród ogólnopolskiego konkursu „Stok nie jest dla bałwanów” Data publikacji 04.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W imieniu Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, Komendant Powiatowy Policji w Nysie mł. insp. Edwarda Flaga wręczył 10-letniemu Jędrzejowi Rawlukowi dyplom i nagrody za udział w ogólnopolskim konkursie „Stok nie jest dla bałwanów”. Młody nysanin zdobył główną nagrodę w swojej kategorii wiekowej za spot filmowy. Gratulujemy pomysłowości i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorem ogólnopolskiego konkursu plastyczno-filmowego pn. „Stok nie jest dla bałwanów” była Komenda Główna Policji wraz ze Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, Polskim Związkiem Narciarskim oraz Fundacją PZU.

Przedsięwzięcie adresowane było do osób urodzonych w 2004 roku bądź później. Od 11 stycznia 2020 roku do 6 marca 2020 roku do Biura Prewencji Komendy Głównej Policji można było nadsyłać prace wykonane dowolną techniką rysunkową, malarską lub przy użyciu programów komputerowych oraz nakręcić spot filmowy maksymalnie do 60 sekund. Zadaniem uczestników konkursu było zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną w kraju, gala tego konkursu nie mogła się odbyć w zaplanowanym terminie. W związku z tym, 3 sierpnia w Komendzie Powiatowej Policji w Nysie mł. insp. Edward Flaga, w imieniu Komendanta Głównego Policji, wręczył nagrodę główną, dla laureata najlepszego spotu filmowego w kategorii wiekowej 5-10 lat. Jego autorem jest 10-letni mieszkaniec Nysy - Jędrzej Rawluk, któremu w obecności taty przekazano nagrody.

Gratulujemy Jędrzej za inwencję i pomysłowość. Serdecznie dziękujemy również rodzicom, dyrekcji, nauczycielom oraz wszystkim dzieciom za zaangażowanie w konkurs.

(KWP w Opolu / kp)