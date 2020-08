Szczęśliwe odnalezienie 98-latki Data publikacji 04.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W niedzielny wieczór do piotrkowskiej komendy zgłosiła się zaniepokojona rodzina starszej kobiety, która wyszła z domu w godzinach popołudniowych i od tej pory nie nawiązała kontaktu. Determinacja i zaangażowanie piotrkowskich policjantów pozwoliło na szczęśliwe odnalezienie wiekowej seniorki.

Piotrkowscy policjanci 2 sierpnia br. otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 98-letniej mieszkanki Piotrkowa. Z informacji przekazanych przez najbliższych okazało się, że kobieta wyszła z domu o godzinie 17:00. Była umówiona z jednym z członków rodziny. Do ustalonego miejsca jednak nie dotarła. Rodzina powiadomiła również, że zaginiona miewa problemy z pamięcią. Funkcjonariusze jeszcze przed przyjęciem zawiadomienia o zaginięciu rozpoczęli poszukiwania. Z uwagi na realne zagrożenie dla życia i zdrowia zaginionej Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim niezwłocznie ogłosił alarm dla całej jednostki. Do działań poszukiwawczych zostało skierowanych kilkudziesięciu policjantów wraz z psem tropiącym. Funkcjonariusze sprawdzali pobliskie place, skwery oraz tereny osiedlowe. Sprawdzali klatki schodowe oraz piwnice. Weryfikowali szpitale oraz inne placówki. Dokładne sprawdzenie terenu oraz determinacja piotrkowskich kryminalnych pozwoliła na odnalezienie 98-latki. Kobieta znajdowała się na terenie ciągu garaży, w trudno dostępnym miejscu. W chwili odnalezienia była zdezorientowana i przestraszona. Przybyłe na miejsce pogotowie zabrało 98-latkę do szpitala.

Policja apeluje!

W przypadku osób starszych i schorowanych ważne jest, aby zapewnić im stałą opiekę i nie dopuszczać do sytuacji rodzącej ryzyko zagubienia się. Zaginięcie to poważne zagrożenie dla seniorów. Zadbajmy, aby osoby starsze były wyposażone w urządzenia służące do lokalizacji, informację o chorobach i przyjmowanych lekach.

Pamiętajmy - każde zaginięcie osoby powinno zostać zgłoszone na Policję!

(KWP w Łodzi / kp)