Policjanci zabezpieczyli blisko 1,7 kilograma marihuany

We czwartek (30.07.2020 r.) siemiatyccy kryminalni zajmujący się przestępczością narkotykową, wkroczyli do jednego z domów jednorodzinnych, na terenie powiatu siemiatyckiego. Z policyjnych ustaleń wynikało, że mogą tam znajdować się narkotyki. Przypuszczenia policjantów się potwierdziły. W trakcie czynności mundurowi zabezpieczyli blisko 1,7 kilograma ziela konopi. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że jest to marihuana. W wyniku dalszych przeszukań pomieszczeń policjanci ujawnili ponad 400 sztuk grzybów halucynogennych. Szacowana wartość czarnorynkowa ogółu zabezpieczonych narkotyków to ponad 100 tysięcy złotych. Do sprawy zatrzymano dwóch mężczyzn, w wieku 40 i 44 lat. Podejrzani usłyszeli już zarzuty. Decyzją sądu, starszy z mężczyzn następne trzy miesiące spędzi w areszcie. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

(KWP w Białymstoku / kp)