„Twardziel Świętokrzyski” z policyjnym akcentem

W minioną sobotę (1.08.2020 r.) wystartował „Twardziel Świętokrzyski". Jest to supermaraton pieszy, którego trasa biegnie przez szlaki Gór Świętokrzyskich. Na pokonanie 100-kilometrowego odcinka uczestnicy mieli 22 godziny. Świetny występ w tym niecodziennym przedsięwzięciu zaliczyli policjanci garnizonu świętokrzyskiego.

Początek Twardziela Świętokrzyskiego sięga 2004 roku, kiedy przyjęcie Polski do Unii Europejskiej postanowili uczcić członkowie Klubu Turystów Pieszych PTTK „Przygoda”. Uczestnicy przeszli wtedy cały czerwony szlak z Gołoszyc do Kuźniaków. Szybko pojawiły się pomysły, by wydarzenie to rozszerzyć na skalę całego kraju i kontynuować każdego roku. Tak właśnie, 15 lat temu narodziła się wspaniała tradycja Twardziela Świętokrzyskiego. Popularność tej imprezy sprawia, że nie jest łatwo stać się jej uczestnikiem. Tylko 200 śmiałków mogło wziąć udział w wyczerpującym marszu.

Tegoroczny „Twardziel Świętokrzyski” z uwagi na sytuację epidemiczną został zorganizowany w nieco inny sposób niż w poprzednich latach. Start i meta znajdowała się w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym OLIMPIC w Strawczynku, 100-kilometrowa trasa została zmodyfikowana, a grupy zawodników startowały w 15-minutowych odstępach. Reszta pozostała bez zmian. Uczestnicy zmagali się z nocnym chłodem, ciemnością, a przede wszystkim własnymi słabościami. Kontuzje, przemęczenie czy zwyczajne wątpliwości pojawiają się na trasie często. Siła charakteru uczestników jednak każe im kontynuować wędrówkę do mety. W gronie „twardzieli”, którzy ukończyli 100-kilometrowy rajd, znalazł się nadkom. Marcin Grudzień ze Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, st. sierż. Przemysław Sławiński i sierż. szt. Marcin Duda.

(KWP w Kielcach/js)