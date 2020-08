Kobieta chciała skoczyć z balkonu – policjanci zdążyli i uratowali jej życie Data publikacji 04.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Słubiccy policjanci dzięki błyskawicznej i zdecydowanej interwencji uratowali kobietę, która próbowała odebrać sobie życie. Kobieta z założoną pętlą wokół szyi szykowała się do skoku z balkonu. Kryminalni w ostatniej chwili podjęli dialog z kobietą i wykorzystując moment jej nieuwagi, wciągnęli ją na balkon. Zaraz potem trafiła ona pod opiekę lekarzy.

W niedzielę (2 sierpnia) dyżurny słubickiej Policji otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonej mamy, która zgłosiła, że córka poprosiła ją o zaopiekowanie się jej psem na wypadek, gdyby coś się jej stało. Zdenerwowana zgłaszająca nie znała nawet dokładnie adresu zamieszkania młodej kobiety. Policjanci wydziału kryminalnego szybko ustalili dokładny adres zamieszkania młodej kobiety. Z uwagi na podejrzenie, że kobieta znajduje się w mieszkaniu i potrzebuje pomocy, policjanci wraz z właścicielem mieszkania otworzyli drzwi do jej pokoju. Po wejściu odnaleźli kobietę, która z założoną pętlą wokół szyi, trzymając się jeszcze rękoma barierek do balkonu, szykowała się do skoku. Na widok policjantów zaczęła krzyczeć, by nie podchodzili, bo puści się barierek. Kryminalni natychmiast podjęli dialog z kobietą, starając się odwieść ją od tej myśli. Po kilku sekundach wykorzystując moment jej nieuwagi i widząc, jak drżą kobiecie ręce ze zmęczenia, policjanci w ostatniej chwili chwycili ją i wciągnęli z powrotem na balkon. Policjanci udzielili kobiecie niezbędnej pomocy i otoczyli opieką do przyjazdu pogotowia ratunkowego - została przewieziona do szpitala – jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policjanci wykazali się w tak trudnej sytuacji opanowaniem i skutecznym, umiejętnym prowadzeniem rozmowy. Dzięki temu zostało uratowane ludzkie życie.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)