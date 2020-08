Policjanci doholowali do brzegu łódź wiosłową Data publikacji 04.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z posterunku wodnego, każdego dnia dbają o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad Jeziorem Czorsztyńskim. Podczas patrolu policyjną łodzią pilnują przestrzegania zasad i przepisów ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Obecnie mamy chwilowe pogorszenie pogody, a tym samym warunków panujących na jeziorze. W poniedziałkowe południe (3.08.2020 r.) w związku z załamaniem pogody policjanci zostali poproszeni o pomoc w dopłynięciu do brzegu mężczyznom, którzy wypożyczyli łódź wiosłową w miejscowości Niedzica. Kiedy dopłynęli do okolic Czorsztyna, nagle zerwał się silny wiatr i nie byli w stanie samodzielnie wrócić do brzegu. Policjanci ruszyli z pomocą. Wszystkie osoby miały założone kamizelki ratunkowe, a na pokładzie była jeszcze dwójka wystraszonych dzieci. Policjanci pomogli turystom dostać się na policyjną łódź. Zmarznięte dzieci funkcjonariusze okryli kocem termicznym, przywiązali łódź wiosłową i holując ją, bezpiecznie dotarli do brzegu.

Niedawno opisywaliśmy dwa wypadki kajakarzy na Jeziorze Czorsztyńskim, gdzie policjanci prowadzili akcję ratunkową. Główną ich przyczyną była nieodpowiedzialność ludzka i alkohol.

Pamiętajmy. Tylko przestrzegając zasad bezpieczeństwa, możemy sprawić, aby nasz wypoczynek nad wodą był bezpieczny i zakończył się szczęśliwe.

(KWP w Krakowie)