Pomogli seniorom bezpiecznie wrócić do domu Data publikacji 04.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Czasami zdarza się tak, że człowieka zawodzi pamięć, gubi orientację w terenie i trudno mu odnaleźć drogę do domu. Niekiedy winne jest temu zmienne otoczenie, zmęczenie organizmu albo choroba, która płata figle umysłowi. Gdy dotyczy to seniorów, to każda minuta może mieć znaczenie, by odnaleźć ich całych i zdrowych. Policjanci z Kętrzyna i Olsztyna skutecznie interweniowali w takich sprawach, dzięki czemu dwójka seniorów wróciła do swoich bliskich.

Kętrzyn

W minioną środę (29.07.2020) kilka minut po godz. 5:00 kętrzyńscy policjanci z Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego patrolując ulice miasta na jednej z nich zauważyli starszą kobietę ubraną w samą piżamę. Policjanci zaniepokojeni jej obecnością w tym miejscu i w takim stanie zaopiekowali się nią. Poprosili kobietę, by wsiadła do radiowozu i się ogrzała. Okazało się, że starsza pani nie pamiętała ani gdzie mieszka, ani jak ma na imię. Posiłkując się szczątkowymi informacjami policjanci ustalili jej pełne dane oraz adres. Następnie odprowadzili do miejsca zamieszkania i przekazali pod opiekę rodziny. Okazało się, że kobieta z racji wieku ma problemy z pamięcią i orientacją. Rano wykorzystując chwilę nieuwagi córki, otworzyła drzwi i wyszła na zewnątrz, nikogo o tym nie informując. Działania funkcjonariuszy zostały docenione przez rodzinę seniorki. Do Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie wpłynęły podziękowania:

„Bardzo dziękuję mł. asp. Marcinowi Bondarowi oraz sierż. Marcinowi Żygadło za to, że pomimo tego, że zmęczenie uśpiło moją czujność i chora na demencję starczą mama wyszła z domu, to Panowie zaopiekowali się mamą, która w ich towarzystwie spokojna i zadowolona wróciła do miejsca zamieszkania. Jestem im bardzo wdzięczna”.

Olsztyn

Również policjanci z powiatu olsztyńskiego pomogli pewnemu seniorowi wrócić bezpiecznie do domu. W ubiegły piątek (31.07.2020) funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Barczewie przyjęli zgłoszenie o zaginięciu 82-latka. Z relacji rodziny wynikało, że mężczyzna blisko południa wyszedł z domu na grzyby do pobliskiego lasu. Nie zabrał ze sobą telefonu, a miewa problemy z pamięcią. Gdy po kilku godzinach 82-latek nie wrócił do mieszkania, rodzina postanowiła powiadomić służby. Po przyjęciu zawiadomienia policjanci z Barczewa rozpoczęli poszukiwania zaginionego. Funkcjonariusze przeszukując trudno dostępne bagienne tereny oraz kompleks leśny znaleźli 82-latka. Mężczyzna był zmęczony i zdezorientowany. Twierdził, że zabłądził podczas zbierania grzybów i przez kilka godzin szukał drogi powrotnej do domu. Jak się okazało, dzięki sygnałom dźwiękowym wysyłanym z radiowozu 82-latek zorientował się, że za chwile nadejdzie pomoc i szedł w kierunku policjantów. Mężczyzna został odnaleziony w odległości kilku kilometrów od miejsca, w którym był ostatnio widziany. 82-latek ostatecznie trafił pod opiekę rodziny.

Przypominamy i apelujemy! Wychodząc do lasu, jeżeli mamy taką możliwość, zabierajmy ze sobą telefon komórkowy, który w przypadku zagrożenia umożliwi szybkie wezwanie pomocy. Należy podczas takiego spaceru unikać nieznanych miejsc. Pamiętajmy, że lasy szybko się zmieniają. Znane miejsce sprzed kilku lat, dziś może wyglądać zupełnie inaczej. W przypadku nieznajomości terenu nie należy oddalać się od dróg lub innego stałego punktu orientacyjnego. Apelujemy również do osób opiekujących się starszymi członkami najbliższej rodziny, by dołożyli troski w opiece nad nimi. Przypilnujmy, by nie opuszczali oni sami miejsca zamieszkania, w szczególności nocą. Starsze osoby bardzo łatwo mogą stracić orientację w terenie, zabłądzić i znacznie się oddalić. Jeżeli mieszkają z nami osoby zmagające się z poważnymi chorobami pamięci, zadbajmy o to, by nie mogły samodzielnie zbyt łatwo i niepostrzeżenie opuszczać mieszkania, a gdy to robią, to by zawsze miały przy sobie element zawierający informacje teleadresowe ułatwiające kontakt z opiekunami lub rodziną.

(ep/aj/tm)