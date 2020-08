Szczęśliwy finał nocnej policyjnej akcji poszukiwawczej za zaginionym 2-latkiem Data publikacji 04.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wczoraj wieczorem prowadzili działania poszukiwawcze w związku z otrzymanym zgłoszeniem o zaginięciu dwuletniego chłopca. Ogłoszony został alarm dla policjantów i natychmiast rozpoczęto akcje poszukiwawczą, do której włączeni zostali także strażacy. W działaniach brali również udział okoliczni mieszkańcy. Łącznie w akcji uczestniczyło 150 osób. Chłopiec cały i zdrowy został odnaleziony po godzinie 23:00.

Wczoraj przed godziną 21.00 policjanci otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 2-letniego chłopca w lesie koło miejscowości Częstkowo. Policjanci natychmiast zorganizowali działania poszukiwawcze, w których udział brali oprócz policjantów z powiatu wejherowskiego z psem tropiącym także funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji z Gdańska. Dodatkowo do akcji włączyli się członkowie Specjalnej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej z Gdańska z psami tropiącymi, dron z termoradarem, quad oraz strażacy z Państwowej Straży i Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu wejherowskiego oraz mieszkańcy. Działania prowadzone były na terenie leśnym, gdzie warunki atmosferyczne były bardzo trudne. Finał poszukiwań okazał się szczęśliwy i chłopiec został odnaleziony cały i zdrowy po godzinie 23:00. Po przebadaniu przez załogę karetki pogotowia został przekazany pod opiekę matki.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do zorganizowanych policyjnych działań poszukiwawczych, policjantom z Gdańska, grupie poszukiwawczej, strażakom z PSP i OSP z powiatu wejherowskiego oraz mieszkańcom. Przy tego rodzaju działaniach ważna jest każda para rąk do pomocy, dlatego wsparcie każdego uczestnika poszukiwań była bezcenna.

Policjanci przypominają:

Zaginięcia to sytuacje, które mogą przydarzyć się każdemu. Do zaginięcia może dojść w sklepie, na plaży, na placu zabaw czy w lesie. Na moment czymś się zajmiemy, odwrócimy głowę i nagle okazuje się, że obok nas nie ma dziecka.To naturalne, że w przypadku zaginięcia dziecka, najpierw każdy samodzielnie stara się odnaleźć malucha, jednak jeśli w ciągu kilkunastu minut to się nie uda, zalecamy jak najszybsze powiadomienie policji. Pamiętajmy, aby poczekać na działania mundurowych, ponieważ do takich akcji włączane są psy tropiące, które będą szły na przedzie i wtedy mają największą szansę aby podjąć trop za zaginioną osobą.