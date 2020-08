Jechał z prędkością 224 km/h. Namierzyli go bydgoscy policjanci z grupy "Speed" Data publikacji 04.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z bydgoskiego wydziału ruchu drogowego z grupy „SPEED” namierzyli kierowcę hyundaia, który przekroczył prędkość. Funkcjonariusze zarejestrowali wykroczenie policyjnym wideorejestratorem. Mężczyzna jechał z prędkością 224 km/h. Został ukarany mandatem karnym.

Do zdarzenia doszło po południu na drodze S5 pomiędzy miejscowościami Ciele i Zielonka. Wówczas policjanci z bydgoskiej grupy „SPEED”, jadąc nieoznakowanym samochodem wyposażonym w wideorejestrator, zauważyli hyundaia, którego kierowca zaczął przyspieszać. Funkcjonariusze ruszyli za nim. Mierząc mu prędkość, okazało się, że przekroczył ją prawie dwukrotnie. Miernik pokazał 224 km/h przy ograniczeniu prędkości do 120 km/h. Kierujący został zatrzymany do kontroli. Mundurowi ukarali 35-latka mandatem karnym w wysokości 500 złotych i 10 pkt karnymi.

(KWP w Bydgoszczy / kp)